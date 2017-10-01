Бизнесмен из США любит Короткевича и разговаривает по-белорусски 1.10.2017, 9:53

Дмитрий Прокопенко

Чтобы по-настоящему полюбить Беларусь, нужно действительно побывать в разных краях.

Одни белорусы прощаются с Родиной в ля-миноре, другие уезжают с ля-мажорными мотивами. Возвращаются также по-разному. На немножко и навсегда. Успешными и лузерами. В новом выпуске программы «Прыват» на канале «Белсат» рассказали о тех, кто когда-то уехал из Беларуси.

Кто-то планирует вернуться или уже вернулся. Дмитрий Прокопенко – белорусский бизнесмен, который вернулся из США и сейчас работает в Беларуси. Сын одного из знаменитых белорусов ХХ века, легендарного футболиста минского «Динамо» Александра Прокопенко, таланта с трагической судьбой.

«Можно путешествовать, жить в разных странах, но всегда возвращаться. С родиной есть сильная связь…», – честно отвечает Дмитрий.

«Чтобы любить Беларусь нашу милую, нужно в разных краях побывать», – так начинает свой рассказ белоруска, которая уже шесть лет живет в Бразилии. Ольга Ермолаева Франко считает, что белорусом можно оставаться, несмотря на место пребывания. А со своим мужем, бразильцем Патерсоном, они каждый день разговаривают по-белорусски.