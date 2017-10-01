Где мы, а где Конго? 16 Светлана Калинкина, belaruspartisan.org

1.10.2017, 9:59

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Даже в Демократической Республике Конго с начала 90-х уже было три президента.

Кто еще не прочитал – прочитает: в Конго разбился военно-транспортный самолет АН-12. Чтобы посмотреть, экипаж какой страны управлял рухнувшей «птицей» корпорации «Антонов», полезла на конголезские сайты.

Радио Окапи. Про национальность экипажа не написано, но буквально рядом с новостью о катастрофе на сайте опубликован опрос.

Законопроект о статусе бывших президентов Республики Конго обсуждается в Сенате. Что вы ожидаете от этого закона больше всего?

Варианты ответов:

- Запрет на захват власти с помощью переворота

- Обеспечение безопасности бывшего президента

- Запрет на безнаказанность бывшего президента

Так вот, оказывается, даже в Демократической Республике Конго, если вести отсчет с начала 90-х, уже было три президента. И, согласно результатам опроса, большинство конголезцев выступают против безнаказанности тех, кто занимал этот пост.

Мы про гарантии безнаказанности президента даже не спорим – они давно закреплены законом. Мы все еще спорим, надо ли избавлять страну от проклятия, именуемой «первый и единственный президент Республики Беларусь».

Так где мы и где Конго?

Светлана Калинкина, belaruspartisan.org