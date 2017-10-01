Почему каталонцы хотят независимости Юрий Сафронов, «Новая газета»

1.10.2017, 10:24

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Все началось в 1714 году, когда испанский король Филипп V завоевал Каталонию.

Через несколько лет после смерти Франко, в 1979-м, Каталония, как и еще несколько «исторических» регионов (всего 4 из 17), получила по новой Конституции статус «автономии».

Это подразумевало некоторую самостоятельность в области здравоохранения, образования, транспорта плюс создание собственных сил правопорядка, своего правительства и парламента. Но «исторические» регионы получили только условную автономию: например, любое решение каталонского правительства (Женералитат) так же, как и парламента, могло быть отменено в Мадриде.

Так продолжалось до 2005 года, пока испанский социалистический премьер Сапатеро не решил учесть извечное стремление каталонцев к автономии. Каталонцы получили право называться нацией (являющейся частью испанской), им оставили часть налогов (в частности, НДС и налог на доходы). За эту реформу проголосовали обе палаты испанского парламента, каталонский парламент и, наконец, за нее каталонцы высказались на разрешенном испанскими властями референдуме 18.06.2006.

Все это вызвало недовольство многих граждан «остальной» Испании, а также крупного капитала и церкви. Партия нынешнего премьера Мариано Рахоя, который в 2006-м затеял обжалование реформы в Конституционном суде, пришла к власти, в том числе на волне «борьбы с сепаратизмом».

В 2010 году Конституционный суд отменил реформу автономного статуса Каталонии: каталонцы снова потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией.

С этого времени и начался очень быстрый рост «протестных настроений» в Каталонии: за последние семь лет число сторонников отделения от Испании выросло с 15 до 40 с лишним процентов.

В 2011-м к власти в Испании пришла правая «Народная партия» вместе с Рахоем, которого в Каталонии, мягко говоря, не любят. Это совпало еще и с экономическим кризисом: каталонцы, которые приносят в испанскую казну 1/5 ее доходов (притом, что регионов 17), еще острее почувствовали, что Мадрид их «обкрадывает». К этому добавилась последующая политика Мариано Рахоя, который, как отмечает Марк Санджауме-Кальвет, исследователь барселонского Института изучения самоуправления, все время разговаривает с Каталонией не языком политики, а «языком суда».

Это легко делать, пользуясь «гибкостью» формулировок Конституции 1978 года, учитывавшей и пожелания бывшей франкистской и околофранкистской элиты, и пожелания других сил.

Испанский суд неизменно принимает решения не в пользу Каталонии. К тому же все предложения Барселоны о расширении полномочий тоже неизменно получали отказ Мадрида, говорит Хоан Рабасседа, мэр 8-тысячного городка Ареньш-да-Мун, в котором в 2009-м году были устроены первые «народные консультации» о возможном отделении Каталонии. Потом такие же мини-референдумы прошли в сотнях каталонских городов и городков.

С 2010 года на каталонский национальный праздник Dia 11 сентября (день перехода Каталонии под власть Испании) в Барселоне неизменно собирается больше миллиона человек, т. е. примерно четверть от всего населения региона.

Причем созывом и координацией массовых акций протеста занимаются две общественных организации — Omnium Cultural и «Каталонское национальное собрание» (ANC). Организации насчитывают десятки тысяч членов и имеют очень хорошую финансовую базу.

9 ноября 2014-го каталонское правительство во главе с праволиберальным сторонником независимости Артуром Масом провело общекаталонскую консультацию (референдум был запрещен Конституционным судом).

На голосование был вынесен вопрос: «Желаете ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?» Голосовать пришли 2,1 млн человек, из которых 80,76% ответили «да».

При этом большинство наблюдателей отметили, что столь высокий процент был получен за счет того, что противники независимости в основном проигнорировали голосование.

Тем не менее, после объявления результатов несколько разнородных каталонских партий — от ультралевых до ультраправых — объединились в коалицию Junts Pel Si («Вместе — за ответ «за») и пообещали избирателям провести «полноценный» референдум через 18 месяцев после победы на выборах.

Эти 18 месяцев как раз приходятся на октябрь 2017 года. Новым премьером Каталонии стал малоизвестный ранее мэр Жироны Карлес Пучдемон («жестко-праволиберального» Артура Маса не хотели ультралевые участники коалиции), еще более «упертый» сторонник независимости.

6 сентября 2017-го, уже после решения КС Испании о незаконности голосования, парламент принимает «Закон о проведении референдума о самоопределении Каталонии», в котором стоит особо отметить следующие принципы:

Право на референдум обосновывается международными нормами о праве на самоопределение и ссылкой на то, что в Конституции Испании прописано верховенство международных законов над национальными.

Парламент Каталонии, наделенный полномочиями со стороны народа, «берет на себя полное суверенное право управления» «после исчерпания всех каналов диалога с (испанским) государством».

«Результат референдума является обязательным».

Все, кто занимается его организацией и проведением, «защищены законом».

Следом КС Испании признает закон антиконституционным. Испанская прокуратура выносит предупреждения мэрам более 700 (из 948) каталонских населенных пунктов о том, что им грозят тюрьма и огромные штрафы в случае, если они нарушат решение КС Испании.

В Каталонию прислали не менее 10 тысяч полицейских из других регионов, а каталонской полиции предписали работать совместно с испанскими коллегами. Задача: не позволить людям голосовать. Кроме того, 14 членов кабинета каталонского правительства были задержаны на 24 часа, прошли обыски в Министерстве экономики Каталонии, в редакциях нескольких каталонских газет и т. д.; правоохранители изъяли не менее 10 миллионов избирательных бюллетеней, известно о 150 сайтах с информацией о референдуме, заблокированных по инициативе испанских властей.

В пятницу, 29 сентября, правительство Каталонии объявило, что референдум все равно пройдет, для этого будет открыто 2315 избирательных участков.

Согласно июльскому соцопросу (2017), который провели каталонские власти, за независимость выступают 41,1% жителей Каталонии. С июля, учитывая ужесточение позиции Мадрида, эта цифра могла вырасти.

Юрий Сафронов, «Новая газета»