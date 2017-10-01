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Глава украинских греко-католиков впервые возглавил литургию в Минске

  • 1.10.2017, 10:38

До этого иерархи Украинской греко-католической церкви приезжали в Беларусь только неофициально.

В воскресенье верховный архиепископ Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук служит Святую Литургию в Минске.

Богослужение началось 1 октября в 10.00 в центре святого Иосифа на ул. Орджоникидзе, 6 (метро «Автозаводская»), сообщает nn.by.

Впервые в истории глава Украинской греко-католической церкви возглавил службы в белорусской столице. В начале ХХ в. митрополит Андрей Шептыцкий приезжал в Беларусь нелегально, чтобы оценить ситуацию в тогдашней Российской империи.

47-летний глава Украинской греко-католической церкви находится в Минске для участия в Совете Конференции епископов Европы. Всего в религиозном форуме принимают участие представители 45 стран.


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