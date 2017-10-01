Рассерженные белорусы: Декрет №3 коснулся каждой семьи 5 1.10.2017, 10:55

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Все больше людей видят выход в повторении Марша протеста 21 октября на Октябрьской площади в Минске.

«Нарушения закона чиновниками и властями Беларуси стали нормой», - об этом говорят герои нового видеоролика, который появились в соцсетях. Среди них — участники весенних акций протеста.

Тогда, в феврале и марте, на улицы белорусских городов вышли тысячи людей, а главными темами, которые обсуждались, стали несбыточные обещания властей о зарплатах и пенсиях, декрет №3 и рост цен.

Видеоролик заканчивается призывом выходить на Марш рассерженных белорусов 2.0, который начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска.