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В Беларуси отмечают День учителя

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  • 1.10.2017, 11:24

Charter97.org желает учителям повышения зарплат в новой, свободной, европейской Беларуси.

Сегодня каждый десятый работающий белорус трудится в сфере образования. Среди педагогов большую половину составляют школьные учителя, сообщает Белстат.

День учителя в Беларуси отмечают в первое воскресенье октября. В стране сегодня поздравят 116 тысяч школьных учителей. Большинство из них преподают в городах и поселках — 80 тысяч. Сельских учителей в Беларуси около 36 тысяч.

Если считать с детсадами, ПТУ, ссузами и вузами, в стране работает больше 200 тысяч педагогов. В целом же в сфере образования у нас занято почти 10% населения. В прошлом учебном году на одного учителя приходилось 8 учеников. При этом в городских школах — 10, в сельских — 5.

Можно сказать, что, в основном, у доски стоят в нашей стране женщины. Мужчин среди учителей и руководителей школ всего 14%.

Charter97.org поздравляет всех педагогов с праздником и желает благодарных учеников, роста зарплат и повышения престижа профессии в свободной, независимой, европейской Беларуси!


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