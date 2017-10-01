Цена Крыма 1 Алексей Мельников

1.10.2017, 11:35

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Помимо правовой и политической стороны вопроса, есть и сторона экономическая.

Правительство В.В. Путина забирает деньги, необходимые для решения проблем страны (например, индексация в 2018 году пенсий работающим пенсионерам) и направляет их в Крым. Сегодня объявлено, что финансирование крымской программы в этом году будет увеличено на 72 млрд. рублей.

Если обстоятельства сложились таким образом, что власти России приняли на себя обязательства по управлению Крымом, то затраты, конечно, необходимо делать – строить онкодиспансер, детские сады, школы и др.

Сами по себе эти затраты никак не предрешают будущего решения крымского вопроса. Никак не закрепляют существующее положение. Они не значат ровно ничего для решения проблемы.

Очевидно, вместе с тем, что, помимо правовой и политической стороны вопроса, есть и сторона экономическая.

Поиск решения крымского вопроса должен включать в себя осознание гражданами нашей страны цены, которые платит наша страна за решение В.В. Путина взять Крым. И огромные затраты должны побуждать граждан как можно скорее решать проблему.

Решение о том, как найти выход из крымского тупика должно обсуждаться в российском обществе спокойно, уважительно. Тоже самое касается и отношения к жителям Крыма и обсуждения вопроса, собственно, в Крыму.

В России не было референдума о том, согласны ли граждане нашей страны на нарушение Конституции нашей страны, заключенных нашей страной договора с Украиной и, желают ли люди нести тяготы на финансирование дотационного Крыма.

Люди у нас в стране отчуждены от власти и дело совсем не только в формальном голосовании, но в содержательном обсуждении вопроса.

Решение, которое разумно принять, должно предполагать расширение возможностей для развития нашей страны. Это – главный вопрос, а не собственно, текущие затраты.

Чем скорее наше общество поймет, что не нужно искать путь в навсегда ушедшем прошлом, тем меньше будет цена, которую не только мы, но и будущие российские поколения заплатят за взятие Крыма.

Алексей Мельников