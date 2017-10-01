В Гродно представили книгу о героях восстания Калиновского 1.10.2017, 11:54

Фото: racyja.com

Историк Вячеслав Швед восстановил неизвестные факты о подвигах повстанцев Гродненщины.

В последний день сентября в гродненском Центре городской жизни известный историк Вячеслав Швед презентовал свою новую книгу – «Реквием повстанцам 1863-64 гг», сообщает racyja.com.

Презентация собрала более трех десятков сторонников исторической правды. Исследователь представил работу, которая охватывает события и лица освободительного восстания на территории бывшей Гродненской губернии.

Книга издавалась нетипичным путем - средства на ее собирались по всей Беларуси, «всем миром». Главным организатором сбора стала известная юристка Ольга Семашко.

Некоторые из жертвователей получили книжки непосредственно во время презентации и с подписью автора.

После выступления автор книжки и ответил на вопросы, несколько песен на повстанческую тематику исполнил известный гродненский рокер Александр Денисов, как раз выпускник исторического факультета, где много лет преподавал профессор Вячеслав Швед.

Присутствующие на презентации пришли к выводу, что тема восстания 1863 года требует и дальше детального изучения и осмысления, а исследование прошлого не может быть абсолютно объективным и непредвзятым.

За последние десять лет в белорусской историографии появилось немало новых изданий, посвященных Константину Калиновскому и освободительного восстанию 19-го века. Архивное исследование Вячеслава Шведа - еще одна весомая работа на национальную книжную полку.