«Новости про Максима Мархалюка просматриваю постоянно» 2 1.10.2017, 12:04

Фото: vgr.by

Вся Беларусь обсуждает поиски мальчика в Беловежской пуще.

Ребенка в дремучем лесу ищут тысячи людей — МЧС, милиция, добровольцы. Используют вертолеты и тепловизоры.

Корреспонденты «ВГ» спросили у гродненцев, знают ли они, что делать, если заблудился в лесу и какие правила помогут спастись.

Руслан:

Фото: vgr.by

— Я служил в армейском спецназе и спецразведке. Нас учили выживать в лесу. Мальчик, который пропал в пуще, пошел без спичек и ножика. От нападения диких животных лучше перестраховаться и залезть на дерево. Если есть веревка, то привязать себя, чтобы не свалиться во сне. Мы ездили на учения в Россию и у полигона оказались в чаще, где водились волки. Я от страха залезал на дерево и сидел там несколько часов, пока не сменят.

Ребенку тяжело выжить в лесу, а мне, как человеку подготовленному, нет. Я могу сделать жилье, умею в дождь разводить огонь. Ночь лучше переждать и никуда не двигаться, а утром, когда немножко отдохнул, согрелся и обсушил вещи у костра, искать тропинки, дороги. Можно залезть на дерево, на самую высокую точку, и высматривать, вдруг где-то дым идет. Детей нужно чаще отправлять в походы — там они всему научатся.

Гелена:

Фото: vgr.by

— Мои дети и внуки живут в Москве и про лес мало что знают. Я леса боюсь. Если бы ходила, то с кем-то знающим, чтобы держаться за ручку и не отпускать. Если бы заблудилась — стояла и ждала. Про лес в школах мало говорят, а надо знать элементарные правила. У меня вот внучок пошел без шапки и умудрился клеща подцепить.

Галина:

— Люди должны знать, куда идут. А ребенок... Как его отпустили? Сам пошел? В школе должны учить, но в первую очередь это дело родителей. Дома закладывают фундамент, а школа его только поддерживает. У меня два внука — чему научим, то и знают. В деревне дети доверяют сами себе: вышел — и вперед. Но мои внуки одни в лес не пойдут — их никто не пустит.

Александр:

Фото: vgr.by

— Новости про мальчика просматриваю постоянно. Надо компас с собой брать и телефон. Пропавшему Максиму собирались подарить мобильник и не успели. Так, может, хоть какая-то связь была. Сам я не заблужусь: с собой всегда есть карта, да и местность знаю хорошо. А вот за других боюсь. Детям и внукам нужно чаще рассказывать и объяснять, как вести себя в лесу.

Гриша и Саша:

Фото: vgr.by

Фото: vgr.by

— Нужно взять длинную ровную палку, которая будет примерно в два твоих роста, периодически перекладывать и идти по ней — так ты не будешь ходить по кругу и отклоняться в сторону ведущей ноги. На месте, где ты понял, что потерялся, нужно провести ближайшие два с половиной часа. И если идешь в одном направлении, то за собой оставлять какие-нибудь метки: царапать деревья, выкапывать ямки. Если заблудился, нужно кричать и идти на эхо — так выйдешь к дороге. Это все узнается по-разному: что-то в школе, что-то родители рассказали.

Владимир:

— Я жил в России, ходил за грибами в тундру на 50 километров и ни разу не заблудился. Надо знать географию — это школьная программа. Все начинается с детства. Чему нас научили, то и вспомним, когда придется. С собой обязательно взять компас, спички в целлофановом пакетике и документы. Важно уметь определять местоположение и следить за направлением ветра, в какую сторону дует. Нужно знать карту местности и как что расположено по отношению к сторонам света. Можно ориентироваться по лесопосадкам: они идут с севера на юг или с запада на восток, а ряды деревьев разбиты на квадраты. Но если испугался — будешь бегать и кричать, пока не устанешь. Страх подавляет волю. У меня товарищ потерялся в тундре и блуждал десять дней, с тех пор боится в лес ходить. А ночевать в лесу с болотами и озерами холодно, особенно ребенку. Туман опускается и вымораживает до нуля градусов. Там пила нужна, чтобы дров напилить и согреться у костра.