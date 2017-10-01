Леонид Кучук: Почему Тимофей Калачев вышел только на замену? Причин хватает
- 1.10.2017, 12:25
Белорусский полузащитник мог сыграть ключевую роль на выезде «Ростова» в Хабаровск.
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги неудачного визита в Хабаровск, где его подопечные уступили СКА 1:2 и, в частности, рассказал пресс-службе клуба о причинах позднего появления на поле белорусского полузащитника Тимофея Калачева:
- Перерыв в чемпионате нам поможет. После старта сезона все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра — новое испытание для нас.
- Почему Калачев вышел только на замену?
- Причин хватает. Долгий перелет, искусственное поле, наличие травм.
- Перелет сильно повлиял на вашу команду?
- Лететь 15 часов — тяжело для любой команды. Это влияет, но не является оправданием.