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Леонид Кучук: Почему Тимофей Калачев вышел только на замену? Причин хватает

  • 1.10.2017, 12:25
Леонид Кучук

Белорусский полузащитник мог сыграть ключевую роль на выезде «Ростова» в Хабаровск.

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел итоги неудачного визита в Хабаровск, где его подопечные уступили СКА 1:2 и, в частности, рассказал пресс-службе клуба о причинах позднего появления на поле белорусского полузащитника Тимофея Калачева:

- Перерыв в чемпионате нам поможет. После старта сезона все подумали, что будет легко, но легко в футболе не бывает. Нам надо собраться, осмыслить происходящее и двигаться дальше. Каждая игра — новое испытание для нас.

- Почему Калачев вышел только на замену?

- Причин хватает. Долгий перелет, искусственное поле, наличие травм.

- Перелет сильно повлиял на вашу команду?

- Лететь 15 часов — тяжело для любой команды. Это влияет, но не является оправданием.


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