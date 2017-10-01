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Белорусов призвали смести «прилипалу» Лукашенко

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  • 1.10.2017, 12:36
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Фото: svaboda.org

Диктатора изобразили в виде дармоеда с большой ложкой.

В соцсетях появился креативный плакат, изображающий Лукашенко и его министра Игоря Шуневича в виде репейника, уцепившегося за рабочего человека. Дармоед-диктатор при этом «снабжен» огромной ложкой. Плакат призывает белорусов смести настоящих дармоедов и «прилипал» со своего пути.

Напомним, что 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0.


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