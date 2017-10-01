«Благородная рыба уже недоступна нашему рыбаку» 3 1.10.2017, 12:52

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Фото: ex-press.by

Откровенные признания любителя рыбалки из Борисова.

Практически у каждого человека в жизни есть увлечения и хобби. Для кого-то это коллекционирование, а для кого-то — охота или рыбалка. Последнее, пожалуй, можно назвать одним из самых массовых увлечений белорусов. И, кажется, чем больше и качественнее становятся блага цивилизации, тем больше появляется рыбаков на водоемах. И Борисов тому не исключение.

Журналист ex-Press.by пообщался с местным рыбаком Андреем и узнал, какую рыбу можно выловить в черте города, можно ли употреблять в пищу то, что поймал, насколько чистая вода в водоеме, а также получил несколько советов для начинающих:

Фото: ex-press.by

«Андрей осознанно рыбачит 22 года. За это время изучил уже множество водоемов по всей Беларуси. После работы он частенько отправляется на Березину порыбачить, отдохнуть от суеты, побыть в тиши.

Мы встречаемся под автомобильным мостом.

— Сегодня будем спиннинговать. Отличный способ провести вечер для рыбаков, которые не желают сидеть на одном месте, долго собирать и разбирать снасти. Да и для тех, у кого есть только пару часов после работы, вариант идеальный, — отмечает Андрей. — Если говорить о рыбалке в общем, то я предпочитаю фидер (рыболовная донная снасть. — Авт.), но это за городом. В городе извращаться не стоит, да и не зачем, спиннинг или простая удочка — отличный вариант.

Фото: ex-press.by

Мы продвигаемся по берегу реки через кусты, обкидывая все русло, каждый раз забрасывая снасти в разные места.

— Раньше эта часть реки между мостами была открытой. Кустов почти не было. Тут хотели благоустроить парк, но так и не сделали. А было бы удобно иногда пройтись по набережной с удочкой. Как в Питере. Кустов было меньше, рыбы было больше, — рассказывает Андрей. — Река мелеет, русло выпрямляется, от этого рыбе негде жить. Чухони, например, глубина нужна, но тут ее нет, ушла она из города, очень редкий гость на крючке. Рыба стала более привередливой. Сейчас без подготовки и аккуратности не заполучить достойный улов.

Неожиданно Андрей напрягся:

— Был «удар», но не сильный. Думал, что уже подцепил щучку, но нет, сошла. Погода сегодня не щучья. Нужен ветер и пасмурность. Но сегодня приятно провести время на реке. Процесс, порой, важнее результата. Хотя иногда и хочется положить на сковороду свежей рыбы. Самым крупным моим уловом в городе был лещ весом около трех килограммов. А так, в основном, мелочевка — подлещики, окуни, белоглазка, подуст. Рыба чистая. Нельзя сказать, что вода у нас очень грязная. Людям разрешено купаться, значит, и рыба чистая.

Фото: ex-press.by

Мы приближаемся к конечной точке нашего маршрута — пешеходному мосту. По пути насчитали пять рыбаков.

— И это только понедельник! Представьте, что тут происходит в выходные или пятницу? На рыбаков просто никто не обращает внимания. А нас много. Если бы тут ничего не клевало и было бы опасно есть то, что выловил, было бы тут столько людей? Да никогда!

Интересуюсь у Андрея, какую рыбу он хотел бы видеть в реке помимо того, что есть.

— Наверное, стерлядь. Благородная рыба недоступная уже нашему рыбаку. Она присутствует в очень малом количестве в реках страны и даже в Березине. Но популяция ее настолько мала и клюет она настолько редко, что брать ее рука не поднимается. Ко всему прочему рыба охраняется государством, и ее вылов грозит реальным сроком. Восстановить ее в нашей природе было бы очень здорово.

Фото: ex-press.by

Напоследок Андрей дал несколько советов для новичков — с чего начинать и где лучше ловить?

— Рыба есть везде. Главное — подход и степень желания ее поймать. Начинать я бы посоветовал с простой удочки, чем проще — тем лучше. Долго задерживаться на ней не стоит, но понять, твое это или нет, хватит. Нормальный комплект — удочка леска, поплавок, крючок, грузила — будет стоить от 60 до 100 рублей. Позволить такое себе может каждый, а вот хватит ли упорства, терпения — вопрос.

Фото: ex-press.by

Отлично проведенные несколько часов у реки действительно помогают освободить мозг от бытовых проблем, привносят позитив и умиротворение. А положительные эмоции, как известно, продлевают жизнь. Поэтому советуем вам, пока погода позволяет, последовать примеру Андрея и окунуться в эту красоту».