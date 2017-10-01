Американский профессор рассказал о секретах «эликсира бессметрия» 3 1.10.2017, 13:11

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Брайан Кеннеди обнаружил две сотни генов, чтобы победить «седое цунами» человечества.

Брайан Кеннеди, один из ведущих специалистов в изучении старения человека, рассказал ria.ru о том, существует ли предел жизни человека, и объяснил, почему борьба со старением является сегодня главной задачей для всех государств мира.

Профессор Кеннеди уже почти три десятилетия изучает различные процессы, заставляющие тело и клетки человека стареть, и пытается понять, как можно остановить этот процесс, экспериментируя на животных и добровольцах.

Два года назад его команде удалось обнаружить две сотни генов, возможно, связанных со старением, проводя эксперименты на дрожжах с частично человеческой ДНК. Эти опыты послужили основой для первых экспериментальных терапий по замедлению старения, которые в скором времени начнут проходить клинические испытания на добровольцах в лаборатории Кеннеди в Национальном университете Сингапура.

На прошлой неделе он выступил с публичной лекцией на конференции "ФизтехБиоМед", организованной МФТИ, в рамках которой рассказал о том, чего удалось добиться его лаборатории, как алкоголь влияет на скорость дряхления тела и почему правительства Сингапура и США ставят борьбу со старением населения всей Земли, "седым цунами", на одно из первых мест среди их национальных интересов.

— Брайан, в последние годы ваши коллеги часто спорят о том, есть ли предел жизни человека, через который нельзя перешагнуть. Существует он или нет?

— Эти споры оживились в последние годы по той причине, что недавно коллеги провели несколько исследований, посвященных продолжительности жизни самых пожилых людей на Земле. Они показали, что средняя продолжительность жизни на планете продолжала расти в последние годы, однако максимальные ее значения не менялись.

Я смотрю на эту проблему с несколько другой стороны, так как работаю в основном не с людьми, а с животными. С каким бы организмом мы ни работали, во всех случаях нам удалось увеличить максимальную продолжительность жизни. Нет оснований полагать, что это нельзя сделать и для человека.

С другой стороны, этот вопрос, на самом деле, заключается в несколько другом: мы пока не знаем, по каким причинам раньше росла максимальная продолжительность жизни, были это какие-то природные факторы или же какие-то действия самого человека. В будущем, когда мы начнем применять лекарства, продлевающие жизнь, я уверен, что они будут действовать и на самых долгоживущих людей.

— Многие ваши коллеги считают, что существует генетическая "программа старения", заставляющая животных дряхлеть и уступать место новому поколению. Согласны ли вы с ними?

— Здесь затрагиваются два разных вопроса. С одной стороны, те данные, которые у нас имеются на сегодняшний день, указывают на то, что подобной программы не существует и что дряхление тела происходит само по себе.

Причиной этого является естественный отбор — его влияние на то, как работает организм человека и животного, ослабевает после того, как они уже оставили потомство и прекратили размножаться. С точки зрения эволюции жизнь человека заканчивается уже в 30-40 лет, и это было правдой на протяжении большей части истории человечества, так как почти все наши предки крайне редко доживали до этой отметки.

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По этой причине те ошибки в ДНК, которые влияют на нашу жизнь после завершения данного периода, практически не исправлялись в ходе нашей эволюции, что стало мешать человечеству только в последние 200 лет, после появления медицины и начала резкого роста сроков жизни. Появились хронические болезни, уносящие жизни все большего числа людей.

С другой стороны, даже если этой программы нет, нельзя говорить о том, что воздействие на одиночные гены или группы генов не может повлиять на темпы старения. Несмотря на то что старение тела является во многом случайным процессом, некоторые его черты являются общими для человека и множества других животных, и этим можно пользоваться.

К примеру, ограничение калорий продлевает жизнь многим животным не потому, что оно напрямую замедляет старение, а по той причине, что недостаток энергии "включает" наборы генов, связанных со стрессом и недостатком пищи. Эти гены появились в нашей ДНК и в геномах животных не потому, что они связаны со старением, а из-за того, что они помогали им выживать в тяжелых ситуациях. Эта же защита от стресса, как оказалось, помогает организму лучше сопротивляться старению.

— Если говорить о животных, то сегодня ученые пытаются найти ключ к старению, экспериментируя на самых разных существах, начиная с дрожжей и заканчивая голыми землекопами. Какое из них быстрее всего приблизит нас к решению этой загадки?

— На самом деле, ответа на этот вопрос нет, так как каждое животное вносит свой собственный вклад в изучение старения. К примеру, дрожжи и мушки-дрозофилы совершенно не похожи на человека, но их короткий жизненный цикл позволяет нам быстро изучать работу отдельных генов в их ДНК. Как оказалось, многие из этих генов, связанных со старением, имеют свои аналоги в ДНК мышей и, возможно, человека.

С другой стороны, действительно долгоживущие существа, такие как голые землекопы, помогают нам изучать другие процессы, которые крайне сложно уловить или заметить в опытах на дрожжах или мушках. В общем, мы должны проводить исследования на всех модельных организмах, пользуясь различиями в их жизнедеятельности.

— Удалось ли вам достичь новых успехов в изучении генов старения на примере ваших дрожжей с человеческими генами?

— Мы уже очень много времени исследуем дрожжи, и сейчас можно сказать, что эти грибки сыграли ключевую роль в изучении старения, так как они помогли нам найти гены SIRT2 и mTOR, воздействие на которые помогло нам заметно продлить жизнь мышам и другим животным.

Сейчас мы пытаемся составить полную картину старения — то, как на этот процесс влияет не один, а все 230 генов, которые мы открыли два года назад, и как они взаимодействуют друг с другом. Это очень долгий процесс, но мы надеемся на то, что дрожжи помогут нам впервые полностью описать то, что происходит при дряхлении тела человека.

— Если вам удастся замедлить старение, не приведет ли это к тому, что клетки тела подобного "бессмертного" человека со временем потеряют способность делиться или станут предрасположены к развитию рака?

— Как мне кажется, такой проблемы не возникнет, так как омоложение клеток должно привести и к тому, что они сохранят нормальную способность к делению. Пока наши опыты показывают то, что все экспериментальные методики продления жизни не только увеличивают сроки жизни животных, но и позволяют им оставаться здоровыми гораздо дольше, чем обычно.

Это является главной целью всей моей работы — мне все равно, смогу ли я сделать человека бессмертным, но при этом бесконечно больным. Мне хотелось бы, чтобы люди оставались здоровыми максимально долгое время, и если им при этом удастся прожить дольше, это будет приятным, но дополнительным бонусом.

— Относительно недавно ваши коллеги из Калифорнии смогли омолодить мышей, временно включив в их клетках гены, связанные с работой стволовых клеток. Не вызовут ли подобные "экстремальные" формы борьбы со старостью протестов со стороны политиков и публики и можно ли будет их применять на практике в обозримом будущем?

— Как мне кажется, и этот подход, и многие другие методы омоложения необходимо проверить в опытах на добровольцах, однако большинство из них пока не готовы для работы с человеком. Помимо этических причин, есть целый ряд технических проблем, из-за которых результаты тестов на мышах и других грызунах крайне сложно перенести на людей.

Уже сейчас существуют препараты, а также различные диеты и образы жизни, которые должны сильно влиять на скорость старения человека. И если нам удастся доказать, что эти простые и сравнительно безопасные меры действительно продлевают жизнь, то тогда, как мне кажется, публика будет готова и для более смелых шагов.

Конечно, кому-то могут не понравиться манипуляции с генами и работой клеток, но как, на самом деле, отличаются лечение рака и борьба со старением? С точки зрения медицины возраст и старение являются главными факторами риска в развитии злокачественных опухолей и целого ряда хронических болезней, и поэтому победа над старением будет означать и победу над ними.

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По сути, лекарство от старения будет работать и как средство по предотвращению развития рака, болезней сердца и прочих проблем со здоровьем, которые сегодня уносят жизни большинства пожилых людей. Вряд ли у кого-то возникнут этические претензии в наш адрес, если они будут понимать эту связь.

Более того, борьба со старением поможет нам решить или отсрочить главную проблему будущего, "седое цунами", настоящий экономический конец света, порожденный тем, что сегодня на Земле становится все меньше молодых людей и все больше пожилых, которым нужно платить пенсию и за которыми нужно ухаживать.