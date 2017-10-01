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Латынина: Воровство в России имеет макроэкономический эффект

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  • 1.10.2017, 13:17
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Юлия Латынина

В РФ засекречен список людей, которых после введения санкций освободили от уплаты налогов и вернули уплаченное.

Российская экономика страдает не из-за санкций и падения курса рубля, а из-за действий госкомпаний. Об этом российский публицист Юлия Латынина заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Воровство в России имеет макроэкономический эффект. Если вы даете триллион Ротенбергу (братья-бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги) и не экономите даже 10 млрд на "Платоне", если вы поставляете в школы за 30 тыс. рублей (около $517) устройство, которое стоит $30, если вы в принципе не платите субподрядчикам по контрактам, если вы госкомпания", – сказала она.

Публицист отметила, что доля госкомпаний в экономике РФ составляет 65%.

По словам Латыниной, чтобы избежать протестов дальнобойщиков против системы "Платон" (плата за проезд по федеральным дорогам), государству "эти 10 млрд рублей можно было бы Ротенбергам к любому госзаказу приписать".

"Можно было в тот момент, когда стало ясно, что "Платон" вызывает недовольство, просто сказать: "Ребята, мы тут ошиблись", и сказать Ротенбергам: "Мы вам компенсируем". Вместо этого государство идет на принцип, и Путин (президент РФ Владимир Путин) публично заявляет, что дальнобойщики работают в тени и не платят налоги", – отметила она.

Латынина обратила внимание, что "тех людей, в отношении которых ввели санкции, не просто освободили от уплаты российских налогов, их освободили и постановили вернуть им эти налоги, заплаченные уже задним числом".

"И поскольку мы не знаем список людей, которым выпала такая лафа, он засекречен, то мы формально не знаем, входят в этот список Ротенберги или нет. Получили ли они кроме триллиона еще и те налоги, которые они с 2014 года платили?" – задается вопросом публицист.

Акции против внедрения системы "Платон" в России проходят с конца 2015 года.


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