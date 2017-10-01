«И теперь учительница говорит: купите октябрятский значок, всего 80 копеек» 20 1.10.2017, 13:29

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Сильный рассказ матери и активистки из Минска.

Общественная активистка из Минска и мать двоих детей Вероника Выговская написала в «Фейсбуке», почему никогда не купит своим сыновьям октябрятский значок:

«Сначала чекисты расстреляли моего прадеда. В тот день дед был в школе:

- Выговский, встаньте! Вот посмотрите дети - Выговский сын врага народа.

Ему было 8 лет. Больше в школу он не пошел.

Потом немцы угнали всех в Германию работать. Дети жили в немецкой семье на равных с родными детьми, ходили в школу. Дед выучил немецкий, потом географию, нашел на карте Коростень, взял корову и пошел. К маме. И дошел до Украины через Польшу с коровой в 14 лет.

А других братьев и сестер освободили американцы и увезли в Америку.

В 53 году дед вместе со своей мамой Бертой стояли во дворе житомирской тюрьмы в ожидании расстрела. Вместе с ними было еще около 500 человек. Они стояли целый день, как внезапно ворота тюрьмы открылись - всеобщая амнистия.

В 1983 моего отца репрессировали по политической статье.

С 1986 мы жили в ссылке на 101 километре в горах Тянь-Шаня - не худшее место вдали от Чернобыля.

В 1989, после того, как хватка коммунизма ослабла, дед слетал к своему брату в Америку в Мичиган. По возвращении, он сидел у нас в коммуналке академии им. Тимирязева, пил водку и говорил папе:

- Саша, нас на…ли! Проклятые коммунисты.

С какой ненавистью он говорил это слово.

Похожая история со стороны мужа, только там его отца родители перед репрессиями успели кинуть в деревню к родственнице.

И теперь учительница говорит: купите октябрятский значок! Всего 80 копеек.

Я хочу, чтобы эти организации исчезли с лица земли, как исчезли фашисты».