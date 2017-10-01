В РФ Якутск и окрестные города остались полностью без электричества 2 1.10.2017, 14:18

1,987

Температура воздуха там сейчас – около двух градусов ниже нуля.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС без электричества остался город Якутск, его пригороды и еще несколько населенных пунктов, передает interfax.ru со ссылкой на информацию из мэрии города. По данным сайта Gismeteo.ru, в городе 1 октября температура воздуха колебалась от минус двух до плюс одного градуса Цельсия.

Как говорится в сообщении регионального управления МЧС, на ГРЭС произошел «технологических хлопок». «В результате срабатывания аварийной защиты отключено электропитание Якутской ГРЭС», — сообщили в ведомстве. Позже в МЧС уточнили, что без света осталось 6300 домов в самом Якутске, а также более 27 тыс. потребителей в четырех районах: Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Чурапчинском и Усть-Алданском.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах республики рассказал, что после хлопка на электростанции загорелось масло. «В результате хлопка… возник пожар на площади порядка 70 кв. м. Возгорание уже локализовано», — рассказал собеседник агентства.

Минэнерго России сообщило, что возгорание произошло в помещении с резервными турбинами. «На момент аварии станция несла нагрузку 189 МВт, от работы защит станция разгрузилась до нуля с потерей собственных нужд», — говорится в сообщении министерства. «Без электроснабжения остались потребители Центрального энергорайона Якутской энергосистемы мощностью 195 МВт», — уточнили в министерстве.

Всего в результате аварии без электричества остались около 310 тыс. человек, сообщил РБК начальник департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак.

«Вместе с тем в результате пожара на ГРЭС пострадал 1 человек. Пожарные работы закончились и появилась возможность начать пусковые операции. Основное оборудование не пострадало. Сейчас подана энергия на якутскую ТЭЦ. В экстренном режиме начали пусковые операции на якутской ГРЭС-2», — сказал Грабчак. По его словам, подача электроэнергии может быть восстановлена в ближайшие полтора часа.