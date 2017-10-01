Житель Гродно устроил акцию в центре города ради предложения девушке 5 1.10.2017, 14:26

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Фото: hrodna.life

И будущая невеста ответила «да».

Оля ни о чем не догадывалась и просто шла на встречу с подругой. Тем временем ее парень Вадим, который должен был быть в отъезде, приготовил для любимой необычный подарок – предложение руки и сердца в самом центре Гродно. Помогли ему маленькие танцоры школы «Adept», пишет hrodna.life.

«Я долго думал, как сделать предложение своей девушке. Смотрел много видео в интернете о необычных предложениях, – рассказывает парень Вадим. – Увидел выступление маленьких танцоров школы «Adept» в OldCity и предложил руководителю помочь мне. Танцоры согласились и подготовили такой номер, после которого моя любимая не смогла бы мне отказать».

Танцевальное предложение руки и сердца показали на улице Советской, где Оля гуляла с подругой.

Пара встречается 5 месяцев. Вадим был уверен, что Оля согласится стать его женой. Так и произошло. Девушка оценила подарок и сказала Вадиму «да».

«Я не ожидала такого, думала, он уехал. А тут дети выбежали и начали танцевать, образовалась толпа и подруга предложила посмотреть. Я до последнего не ожидала, что это все для меня, а после Вадим вышел с цветами: я была очень удивлена и счастлива», – рассказала теперь уже невеста Оля.