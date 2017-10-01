Беларусь продолжает «выпадать» из мировых рейтингов 1 1.10.2017, 14:35

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На этот раз в нашей стране не обнаружили экономической свободы.

Беларусь не попала в рейтинг экономической свободы, в котором ранжированы 159 стран и территорий, сообщает thinktanks.by.

Его ежегодно составляет канадский Институт Фрейзера. Доклад "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017" обнародован 28 сентября на сайте института.

Доклад составлен на основе статистики по каждой стране за 2015 год.

На первых местах рейтинга Гонконг и Сингапур, в топ-10 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Маврикий, Грузия, Австралия и Эстония.

10 стран с самой низкой экономической свободой - Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Республика Конго, Центральноафриканская республика и Венесуэла (последнее, 159-е, место).

Критериями экономической свободы, согласно методологии Института Фрайзера, являются личный выбор, добровольный обмен, свобода выходить на рынки и конкурировать, безопасность личности и защищенность частной собственности.

Индекс измеряет 42 показателя в пяти областях:

- Доля государства: бремя налогов и государственные расходы.

- Правовая структура и защита прав собственности.

- Доступ к стабильным, обеспеченным деньгам.

- Свобода международной торговли.

- Регулирование кредитования, труда и бизнеса.

Напомним, на текущей неделе Беларусь также не попала в Рейтинг глобальной конкурентоспособности, составляемый Всемирным экономическим форумом.

В нем, также как и в рейтинге Института Фрейзера, присутствуют все страны-соседки Беларуси. Россия в Рейтинге глобальной конкурентоспособности ВЭФ занимает 38-е место, поднявшись на 5 пунктов, Польша - 39-е, а Украина - 81-е, улучшив свое полошение на 4 пункта. Литва и Латвия в новом рейтинге опустились на шесть и пять позиций соответственно до 41-го и 54-го места соответственно, а Эстония – поднялась на одну строчку и оказалась на 29-й позиции.

Лидером рейтинга конкурентоспособности Всемирного экономического форума, девять лет подряд остается Швейцария. На втором месте - США, на третьем - Сингапур.