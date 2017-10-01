Как белорусские евреи «ковали победы» ЦАХАЛа 1 1.10.2017, 14:44

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Фото: MilitaryArms.ru

Молодое еврейское государство смогло отстоять независимость благодаря в том числе и героям с нашей земли.

После развала Оттоманской империи в 1920 году Великобритания получила мандат на управление Палестиной, где уже разгорался конфликт между арабами и евреями. Англичан ненавидели и те, и другие. Арабы из-за этого во время Второй Мировой открыто поддерживали Гитлера. Евреи по понятным причинам этого сделать не могли, но планировали после окончания войны сразу повернуть оружие против англичан, набравшись перед этим боевого опыта в рядах британской армии, пишет topwar.ru.

После победы над Гитлером Британская империя начала немедленно рушиться (чему очень способствовали США). В частности, евреи на самом деле начали вооруженную борьбу против англичан. После этого ответственность за Палестину Лондон переложил на Спецкомитет ООН, который рекомендовал создать два государства — арабское и еврейское, придав Иерусалиму международный статус. Генассамблея ООН в ноябре 1947 года поддержала этот вариант, который, как и следовало ожидать, не понравился ни евреям, ни арабам. И те, и другие начали быстро вооружаться, понимая неизбежность войны.

В декабре Лига Арабских государств (ЛАГ) в составе Египта, Сирии, Иордании, Ливана, Ирака, Саудовской Аравии и Йемена приняла решение любыми способами не допустить создания еврейского государства.

Арабы начали блокирование дороги из Тель-Авива, по которой шло снабжение Иерусалима. Евреям пришлось организовывать конвои под прикрытием самодельных бронеавтомобилей, вооруженных пулеметами. До определенного момента это приносило успех, однако 24 марта арабы из группировки «Воины джихада» полностью разгромили один из конвоев, не дав ему прорваться в Иерусалим.

Евреям пришлось организовывать масштабную операцию по деблокированию наиболее узкого (в прямом и переносном смыслах) места на трассе, перевала Баб-эль-Уэд. Эту задачу удалось решить за три дня, 6 апреля очередной конвой смог пройти в Иерусалим.

Несмотря на проблемы вокруг Иерусалима, евреи сумели взять под полный контроль север своего потенциального государства (район Тель-Авива и Хайфы) и его юг (пустыня Негев). В свою очередь, очередная конференция Лиги арабских государств решила провести совместное наступление армий Ирака, Сирии, Ливана, Египта, Иордании и палестинских группировок с целью полного захвата всех еврейских территорий Палестины. Поскольку все эти страны имели регулярные армии с бронетехникой, артиллерией и авиацией, а у евреев были только группы добровольцев с самодельными броневиками, арабы не сомневались, что через две недели после начала наступления проведут парад в Тель-Авиве. Другие варианты развития событий просто не рассматривались.

14 мая 1948 года британские войска окончательно покинули Палестину, в тот же день было провозглашено государство Израиль. На следующий день арабские армии начали наступление с целью его полного уничтожения.

При этом, силы противников что касается личного состава были равны: и арабы, и евреи выставили по 20 тыс. бойцов. Впрочем, как было сказано выше, абсолютное превосходство в технике было на стороне арабов. С другой стороны, уровень боевой подготовки арабских армий был крайне низким (некоторое исключение составлял иорданский 7-тысячный Арабский легион), совместное планирование операций и тыловое обеспечение практически вообще отсутствовали. На стороне израильтян было также наличие внутренних коммуникаций, позволявших маневрировать силами между различными стратегическими направлениями.

На севере сирийские и ливанские войска, несмотря на значительное превосходство в людях и технике, почти не добились успехов. С большим трудом евреям удалось сдержать наступление иракских войск в центре страны, перед которыми стояла задача выйти к Средиземному морю и разрезать Израиль пополам.

Впрочем, командование обеих сторон считало, что исход войны решится в битве за Иерусалим. Основу арабских сил здесь составлял 4-й механизированный полк Арабского легиона. Одновременно арабы сумели захватить город Латрун и, тем самым, вновь блокировать перевал Баб-эль-Уэд, а египтяне, наступавшие с юга, смогли соединиться с иорданцами. Попытка еврейских частей выбить арабов из Латруна закончилась для них катастрофой — они потеряли 220 человек. 28 мая евреи в Старом городе Иерусалима капитулировали.

Так и не сумев взять Латрун, евреи совершили трудовой подвиг, за три дня построив горную дорогу в обход перевала. Благодаря этому 10 июня в Иерусалим, часть которого еще удерживали евреи, пришел первый конвой. Одновременно Израиль стал просить перемирия при посредничестве ООН и добился его. Перемирие начало действовать с 10 июня сроком на месяц.

Обе стороны прекрасно понимали, что перемирие не будет продлено, поэтому очень старались вооружиться. У арабов, однако, ничего не получилось, не были преодолены и все вышеописанные недостатки в планировании и тыловом обеспечении. Евреи же оказались гораздо успешнее. Они добыли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, 30 достаточно новых на тот момент американских танков М4 «Шерман», более 30 орудий. Получил Израиль и боевую авиацию, причем весьма мощную — 3 «летающих крепости» В-17, несколько английских истребителей «Спитфайр», пять американских Р-51 «Мустанг» и, главное, 20 «Мессершиттов» Bf-109G.

В Израиль приехали добровольцы из США, Европы и СССР, почти все — с отличным боевым опытом Второй Мировой. Надо отметить, что в тот момент СССР однозначно поддерживал Израиль, надеясь сделать его своим оплотом на Ближнем Востоке, поэтому приезду добровольцев не препятствовал. Многие добровольцы приехали из бывшей БССР.

29 июня была официально создана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ в еврейской аббревиатуре). 9 июля, сразу после окончания перемирия, евреи провели успешные наступления, улучшив свое положение сразу по всем направлениям. В частности, было значительно снижено давление арабов на Иерусалим, хотя захватить Латрун и Старый город евреям так и не удалось.

На юге части ЦАХАЛ деблокировали Негев, вновь разорвав связку между египетскими и иорданскими войсками. Теперь перемирия срочно запросили арабы и получили его уже 17 июля.

Боевые действия возобновились 15 октября. На севере ЦАХАЛ за две недели полностью разгромила ливанскую армию, выйдя на границу с этой страной, а сирийскую оттеснила к подножью Голанских высот. Бои на юге носили крайне ожесточенный характер. Часть египетских войск была оттеснена в район, известный сейчас как Сектор Газа, другие попали в несколько «котлов».

Впрочем, попытка египтян деблокировать окруженные части обернулась сокрушительным поражением, в результате которого евреи не только заняли Негев, но и вышли на Синай, т.е. на территорию Египта. После этого Великобритания предъявила Израилю ультиматум, что если он не выведет войска из Египта, англичане придут на помощь Каиру. Более того, дело дошло до воздушных боев, в ходе которые израильские истребители сбили шесть английских истребителей. В начале января огонь в этом районе был прекращен.

Война завершилась 10 марта 1949 г., когда евреи взяли Эйлат, получив, тем самым, выход к Красному морю. После этого они по очереди подписали перемирия со всеми арабскими странами. Окруженные в Негеве египетские части по условиям перемирия ушли на родину с вооружением и техникой.

В целом, арабы потерпели тяжелое поражение в войне, которую сами же развязали и которую, учитывая первоначальное соотношение сил, надеялись легко выиграть.