Независимый профсоюз РЭП встал на защиту солигорского шахтера 1 1.10.2017, 15:21

Администрация ОАО «Беларуськалий» использовала шоковое состояние рабочего.

31-летний житель Солигорска Сергей Гринюк, работающий газоэлектросварщиком ОАО «Беларуськалий» получил серьезную травму позвоночника и ноги в шахте, однако под давлением руководства указал, что упал с лестницы на даче. Теперь он пытается добиться правды с помощью правового инспектора труда по Гомельской области независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Леонида Судаленко, сообщает gomelspring.org.

Профсоюзный юрист высказал мнение, что наниматели использовали беспомощное, шоковое состояние работника, который получил тяжелую травму:

– Спасать человека надо, а они пытаются прикрываться такими моментами, пытаются превратить производственную травму в бытовую. Если, не дай бог, он станет инвалидом, то государство даст минимальный размер пенсии по инвалидности – и все. Человек больше никому не будет интересен!

Леонид Судаленко подчеркивает, что в случае производственной травмы пострадавший может претендовать не только на единовременные выплаты в зависимости от степени потери трудоспособности, но и на ежемесячную пенсию от «Белгосстраха», а также участвовать в различных программах реабилитации.

– И об этом важно помнить всем работникам, – добавил он.

С помощью независимого профсоюза пострадавший уже обратился в территориальное управления госинспекции по труду с заявлением, в котом поставил вопрос о проведении специального расследования несчастного случая на производстве с составлением соответствующего заключения.

«Будем добиваться Акта формы Н-1, что бы произошедший два месяца назад несчастный случай был признан производственным. Если понадобиться, пойдем за рабочего и в суды, практика у нас такая уже имеется», - добавил Леонид Судаленко.