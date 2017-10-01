После фантастических очередей в минском Apple решили снизить цены и на iPhone 3 1.10.2017, 15:37

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Фото: citydog.by

Как долго будет держать скидку, в магазине не сообщили.

Как сообщают в магазине Apple в ТРЦ Galleria Minsk, в день открытия за 3 часа минчане скупили все планшеты и ноутбуки, которые продавали со скидкой 25%. К открытию магазина у дверей собралось несколько сотен человек, которых охранникам пришлось разбивать на группы.

В результате в i-Store привезли со склада новую партию акционных планшетов и ноутбуков и выставили специальные цены на iPhone – минус 16%, сообщает citydog.by.

В магазине сообщили, что айфоны можно будет купить вот по таким ценам:

Фото: tut.by

iPhone 7 с 32 ГБ стоит 1 379 руб. (вместо 1 599 руб.),

iPhone 7 со 128 ГБ – 1 649 руб. (вместо 1 889 руб.),

iPhone 7 Plus с З2 ГБ – 1 949 руб. (вместо 1 699 руб.),

iPhone 7 Plus с 128 ГБ – 2 239 руб. (вместо 1 939 руб.).

iPhone 6S – 1 129 руб. (было 1 299 руб.),

iPhone SE – 749 руб. (было 849 руб.),

iPhone 6 с 32 ГБ – 799 рублей (было 949 руб.)

Правда, как долго будет держать скидку, в магазине не сообщили.