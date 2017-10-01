Почему ставленник Лукашенко не прижился в протестном Кричеве 2 1.10.2017, 15:48

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Фото: svaboda.org

Василия Сысоева пришлось cрочно «эвакуировать» из рассерженного города.

Пятимесячная работа инициативной группы в Кричевском районе, собравшей 418 подписей за отставку председателя райисполкома Василия Сысоева, все-таки оказалась не напрасной. 14 сентября, ровно через 9 дней после публикации в «БелГазете» статьи «Недокричались», Лукашенко принял решение поддержать «топорную и грязную работу местной оппозиции» (по выражению «депутата» райсовета коммунистки Зинаиды Скачковой). Сысоева отправили по волнам отечественной стабильности подальше от Кричевского района, пишет «БелГазета».

Взяли на «слабо»?

Наверняка рапорты силовиков, вертикали и обзоры СМИ недвусмысленно подсказывали Лукашенко, что его назначенец Василий Сысоев, правивший в Кричеве с 2011г., район благополучно развалил, превратив, по меткому выражению кричевлян, промышленный город в агрогородок. Об этом же говорилось и в обращении подписантов в райсовет и облисполком. Конечно, актив, приближенный к градоначальнику, пытался оправдать Сысоева: мол, работает не покладая рук, денно и нощно, добился больших успехов в благоустройстве, трудоустройстве и т.п. А главное – обеспечил в 2015г. элегантную победу гаранту стабильности: 90% при умопомрачительной явке в 96%.

Лукашенко, возможно, был извещен и о том, что Кричевский райсовет и Могилевский облисполком обвинили возмутителей спокойствия в стремлении раскачать лодку стабильности в районе и мягко отослали в места, куда Макар телят не гонял. Широкой аудитории об этом сообщила негосударственная пресса, причем аргументы госорганов были процитированы обстоятельно и, как говорится, со смаком. Местами возникало ощущение, что журналисты пытаются взять Лукашенко на «слабо».

И вот наступило 14 сентября. Решение главы государства было озвучено по всем телеканалам и повергло в шок впечатлительную часть кричевской публики – и тех, кто искренне считал, что позиция райсовета и облисполкома по «отбриванию баламутов» согласована с Александром Лукашенко, и тех, кто ожидал увидеть вместо Сысоева настоящего «спасителя земли кричевской».

Новый назначенец в руководители Кричевского района Дмитрий Бочков впервые за долгие годы оказался местным уроженцем. Будучи середнячком в школе, смог закончить Белгосуниверситет информатики и электроники.

Как-то сразу пошел в гору – с должности инженера на заводе резиновых изделий в 2002г. его забрали в райисполком на должность зампредседателя. Работая здесь, Бочков получил второе высшее образование в Академии управления.

Говорят, есть у него наверху высокопоставленный покровитель – мол, он-то его и двигает. Возможно, не без того: как без протекции в 38 лет, не имея особых успехов в работе на предыдущей должности, возглавить сложный во всех смыслах район?

С начала 2017г. Бочков стал первым заместителем Сысоева, курировал вопросы экономики, предпринимательства, торговли. Значит, вместе со своим отставленным начальником он несет полную ответственность за провалы в экономике и социальной сфере района. Известно, что высокую должность предлагали не менее 6 человекам, однако те отказались. Бочков предложение принял.

Пластилиновый райсовет

19 сентября райсовет на внеочередной сессии проводил Сысоева на работу в Миноблисполком (которым, к слову, с недавних пор руководит бывший председатель Могилевского облсовета Анатолий Исаченко) и единогласно утвердил представленную первым зампредседателя Могилевского облисполкома Олегом Чикидой кандидатуру Бочкова в должности председателя райисполкома. Полтора месяца назад президиум райсовета яростно защищал Сысоева от недовольных кричевлян, а сегодня с легкостью спустил флаг: никто не высказался за то, чтобы Сысоев остался.

В поддержку Бочкова выступила даже уже упомянутая коммунистка Зинаида Скачкова, готовящаяся к празднованию своего 70-летнего юбилея и 100-летия Октябрьской революции.

Вторили Скачковой Татьяна Марочкова и директор филиала «Беларусбанка» Алла Змитрович. Вот какие качества выступающие обнаружили в Бочкове: систематичность в работе, высокую работоспособность, стремление к достижению намеченных целей. «Депутаты» пожелали новому руководителю успехов и «чтобы традиции, заложенные Василием Сысоевым, продолжались». По мнению выступавших, Сысоев «за шесть лет работы много сделал для развития района» – новую школу, новый цементный завод, предприятие по выпуску цементно-стружечных плит и «многое другое». Растроганному отставнику вручили сразу две почетные грамоты.

Новый руководитель кричевской «вертикали» так определил свои первоочередные задачи: «Обеспечение занятости населения и создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения и зарплаты, контроль за уровнем цен, развитие инфраструктуры». Районка «Кричевская жизнь», описывая происходившее на сессии, подчеркнула, что Дмитрий Бочков «высказал особые слова благодарности Василию Васильевичу Сысоеву, у которого многому научился».

Подводя итог

Разруливая конфликтную ситуацию в Кричеве, Лукашенко принял решение, которое на время снизило накал страстей среди населения и отчасти успокоило номенклатуру. Да, он пошел навстречу общественности, поскольку понял, что дальнейшее пребывание Сысоева в должности председателя райисполкома будет вредить общему имиджу власти, однако позаботился о трудоустройстве отставленного.

Увы, выпуская пар на местах тасованием назначенцев с места на место и изредка позволяя правоохранителям отправлять проштрафившихся на нары, власть не желает отдать решение вопроса выбора руководителей регионов населению. Зачем? Чтобы и далее выступать в качестве арбитра, подающего голос лишь в разгар разборок на местном уровне.