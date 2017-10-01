закрыть
1 октября 2017, воскресенье, 16:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Мадриде проходит акция в поддержку единства Испании

1
  • 1.10.2017, 15:54
Фото: REUTERS/Sergio Perez

Протестующие держат флаги Испании и скандируют лозунги в поддержку единства страны.

В Мадриде проходит демонстрация против референдума о независимости Каталонии. По данным El Pais в акции участвуют сотни человек, пишет сайт liga.net.

Протестующие держат флаги Испании и скандируют лозунги в поддержку единства страны.

Демонстрация проходит на одной из главных площадей Мадрида - Пласа-Майор. 

Референдум о независимости Каталонии начался на фоне попыток полиции помешать проведению голосования. Полицейские захватывают избирательные бюллетени и урны. На некоторых участках полиция пытается блокировать входы в здания. Произошли первые столкновения. По данным СМИ, правоохранители, прибывшие из других регионов Испании, используют против сторонников референдума резиновые пули. Пострадали более 35 человек.

Советник главы правительства Каталонии Хорди Турулл заявил, что, несмотря на действия полиции, открыто 73% участков для голосования.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине