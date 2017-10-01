В Мадриде проходит акция в поддержку единства Испании 1 1.10.2017, 15:54

Фото: REUTERS/Sergio Perez

Протестующие держат флаги Испании и скандируют лозунги в поддержку единства страны.

В Мадриде проходит демонстрация против референдума о независимости Каталонии. По данным El Pais в акции участвуют сотни человек, пишет сайт liga.net.

Протестующие держат флаги Испании и скандируют лозунги в поддержку единства страны.

Демонстрация проходит на одной из главных площадей Мадрида - Пласа-Майор.

Референдум о независимости Каталонии начался на фоне попыток полиции помешать проведению голосования. Полицейские захватывают избирательные бюллетени и урны. На некоторых участках полиция пытается блокировать входы в здания. Произошли первые столкновения. По данным СМИ, правоохранители, прибывшие из других регионов Испании, используют против сторонников референдума резиновые пули. Пострадали более 35 человек.

Советник главы правительства Каталонии Хорди Турулл заявил, что, несмотря на действия полиции, открыто 73% участков для голосования.