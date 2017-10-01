Инженер, журналист, фельдшер и байкер: Кто искал Максима Мархалюка 1.10.2017, 16:04

История пропавшего в Беловежской пуще мальчика объединила всех белорусов.

Инженер, сотрудник внутренних войск, журналист, фельдшер и байкер приехали специально в деревню Новый Двор, чтобы помочь в поисках пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка, передает «Радыё Свабода».

Напомним, поиски ребенка в районе деревни Новый Двор, продолжаются уже около двух недель. В пуще работали многочисленные волонтеры со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел", а также сотрудники милиции, спасатели МЧС и местные жители.

Как ранее отметили поисковики, они не теряют надежду найти мальчика живым. По данным ПСО "Ангел" всего за время поисковой операции было проверено 200 тысяч гектаров лесного массива в Свислочском районе.