На что способны белорусские «перегонщики» автомобилей ради наживы 3 1.10.2017, 16:18

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Четверо белорусов до сих пор разбираются с последствиями автомобильного «хапуна».

Наверное, не существует автолюбителя, который не мечтал бы заменить свой автомобиль более новым, современным, отвечающим последним техническим требованиям. Учитывая наши реалии, накопить на более-менее приличный автомобиль задача сложная, а порой невыполнимая, но те, кто с этой задачей справился и наконец-то практически приблизился к заветной цели, порой становятся жертвами аферистов, предлагающих выгодно приобрести автомобили в Европе, пишет сайт abw.by.

Эти люди общительны, обаятельны, разговор ведут со знанием дела, демонстрируют материальное благополучие и связи в сфере автобизнеса. Все это может оказаться ширмой, за которой скрывается банальный мошенник, но это мы в своем обиходе можем назвать такого человека мошенником, а чтобы государство назвало таких людей данным термином и наделило вполне конкретным правовым статусом, необходимо потрудиться, причем самому. Самому придется искать собратьев по несчастью, самому доказывать, что жулик - это именно жулик, самому обивать пороги государственных органов и упираться при этом в непробиваемую стену. Много чего придется делать самому...

Последствия автомобильного "хапуна" ощущаются до сих пор. Одно только дело в отношении "АвтоКомпаниСевен" чего стоит - сотни потерпевших, которые потеряли деньги и остались ни с чем. Эта компания, безусловно, гигант, равных которому нет, но есть субъекты помельче, правда, схемы у них одинаковые: взять - и не отдать, а если отдать, то чуть-чуть, чтобы правоохранители за шиворот не взяли. И объяснения при этом практически всегда одинаковые: "Ведь я же отдаю по чуть-чуть, я порядочный, зачем меня наказывать?" Вот это самое "по чуть-чуть отдаю" и становится препятствием для привлечения потенциальных мошенников к ответственности, и, как говорят официальным языком правоохранители, "в данном случае имеются гражданско-правовые отношения, разрешение которых осуществляется судом". Кто-то на таких схемах, конечно же, в итоге погорел и уже находится в местах не столь отдаленных, кто-то на пути к этому. Суть в другом - деньги не вернуть. Безусловно, суд взыщет с таких людей конкретные суммы, но взять-то у них в основном нечего, и остаются потерпевшие с судебным решением на руках, но без денег, а несознательный элемент, мягко говоря, гуляет на свободе и жизни радуется, потому что живет за счет других.

"Просто хочу, чтобы этот человек ответил за содеянное".

К журналистам обратился Дмитрий Деревяшко с историей, которая до боли знакома, поскольку последние годы такие истории появляются с завидной регулярностью. Но это не значит, что о них говорить не нужно. Нужно, и мы будем об этом говорить, чтобы потерпевших от действий аферистов было меньше, хотя в нашем конкретном случае необходимо, чтобы таких потерпевших было больше. И вот почему.

Дмитрий: "В начале 2011 года я решил приобрести автомобиль из Европы до повышения таможенных пошлин. Через знакомых меня свели с Олегом, работающим в этой сфере. Я оставил ему задаток, а потом, когда он подобрал во Франции интересующий меня автомобиль, передал оставшуюся сумму, всего 9300 долларов США. А дальше началось: то автомобиль есть, но документы на него не пришли, то там заминка, то там - в общем, ни денег, ни автомобиля. Олег сказал, что деньги обязательно вернет, но до настоящего времени он выполнил свои обязательства лишь частично. Я обращался в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Олега к уголовной ответственности за мошенничество, но во всех случаях выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Я обжаловал такие решения и в вышестоящие инстанции, и в прокуратуру, но результат одинаков: прокуратура назначает дополнительную проверку и направляет материалы правоохранителям, а дальше опять отказ. Все эти годы я пытаюсь добиться справедливости. На возврат денег надежды уже мало, поскольку прошло более трех лет с момента их передачи, что исключает возможность обращения в суд с гражданским иском. Просто хочу, чтобы этот человек ответил за содеянное. В результате проверок я выяснил, что у меня есть товарищи по несчастью, которые тоже пострадали от действий Олега".

Как правило, возбудить уголовное дело следственным органам при обстоятельствах, когда часть денежных средств возвращена, проблематично. Тут требуется либо большое количество потерпевших, выстроенная и хорошо прослеживаемая система, либо суммы должны зашкаливать, но в любом случае необходим "умысел на совершение преступления". А вот здесь загвоздка. Редко когда мошенник называет себя мошенником. В большинстве случаев он говорит: "Отдам, часть я уже вернул, когда деньги будут - остальное верну" и тому подобное. Потенциальные жулики активно используют схему "часть отдал - остальное потом", избегая таким способом уголовной ответственности. А как проверить, хотел он пригнать автомобиль или нет, если деньги уже получил? Ведь ответ на этот вопрос - в голове у такого человека. Есть у правоохранителей такая штука - полиграф, но заставить конкретного человека его пройти невозможно, если он сам на это не согласится. Да и показания такого инструмента не имеют для суда обязательного значения, все субъективно, на усмотрение.

Нам удалось поговорить и с другими "клиентами", пострадавшими от действий Олега. Все они пытаются привлечь его к ответственности, пишут заявления, жалобы, протесты, в общем, пишут много и упорно, но пока безуспешно.

Сценарий всегда один

Виктор Лебецкий: "В 2013 году решил приобрести машину. Был знаком с Олегом, знал, что он является индивидуальным предпринимателем и может пригнать автомобиль из-за границы, поэтому к нему и обратился. Мы созвонились, и Олег сам приехал ко мне домой, где получил аванс. Расписку я не писал, договор также не заключал. Через какое-то время выяснил, что таможенные платежи на автомобиль объемом выше 2,5 литра будут большими, поэтому решил отказаться от идеи приобретения автомобиля и попросил Олега вернуть задаток. Он согласился и ответил, что вскоре все вернет, однако до сих пор этого не сделал. Когда стало понятно, что отдавать деньги он не собирается, я обратился в органы милиции. Олега опросили, он сказал, что был у меня дома, обсуждал покупку автомобиля, но денег не брал, я вообще его оговариваю. Вот так. По результатам рассмотрения заявления вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Иван Анискевич: "Олега я знал давно. Ранее несколько раз обращался к нему, чтобы он пригнал автомобили из-за рубежа. Проблем не возникало, обязательства свои он выполнял. В ноябре 2012-го решил купить автомобиль своей дочери, оговорил с Олегом условия и передал ему более 10 тысяч долларов США. Договор не заключал, расписку не брал, да и не считал нужным это делать, ведь ранее он исправно выполнял все обязательства без вопросов. Итог - ни денег, ни машины".

Александр Ахремчик: "В 2011 году передал Олегу 17.300 долларов США для приобретения автомобиля за пределами Беларуси. Деньги передал, оформил это долговой распиской, только автомобиль так и не приехал. Когда Олега опрашивали в милиции по моему заявлению, он сказал, что полученные от меня денежные средства передал другому предпринимателю, у которого имелся автовоз, чтобы тот приобрел для меня автомобиль. Дальше цирк полный: владелец автовоза заявил, что его ограбили в Польше, все деньги отобрали. Несмотря на то что этот водитель - гражданин Беларуси, его семья проживает тут, его местонахождение не установили, а семья не знает, где он находится. Факт обращения этого предпринимателя в правоохранительные органы в Польше по поводу грабежа не проверялся, по крайней мере в постановлении указано, что о таком факте нашим сотрудникам милиции неизвестно. Я тогда подал в суд на Олега гражданский иск, выиграл его, но вернуть удалось небольшую часть денежных средств".

Четверо товарищей по несчастью в итоге объединились и уже совместными усилиями пытаются наказать Олега, рассчитывая при этом, что принцип неоднократности совершенных действий даст свой результат.

Невеселая карусель из документов

Увы, ответ на поданные коллективные заявления - "в возбуждении уголовного дела отказать":

Когда надежды на положительный исход дела стали таять на глазах, наши герои решили обратиться в администрацию Лукашенко. Чтобы лишнего не писать, проследим как их обращение "падало" с того самого верха и опустилось в итоге опять на землю.

Из Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Из Прокуратуры города Минска:

Из Прокуратуры Заводского района г. Минска:

Из УВД Администрации Заводского района г. Минска:

В общем, оказалась эта жалоба там, где в итоге оказалась. Сложно судить, повлияет ли сам факт начала пути этой жалобы с "самого верха", - посмотрим. Но мы считаем, что шансы на сегодняшний день не очень. Сами наши герои говорят, что для правоохранителей, по их словам, мало потерпевших - всего-то четыре человека. Если будет больше - будем смотреть. В чем-то они правы, ведь когда в одну цепочку выстроится вся система с большим количеством пострадавших, как, например, с "АвтоКомпаниСевен", тогда проще принимать решения. Но в чем-то можно и не согласиться и задать вопрос: "А сколько нужно таких потерпевших для возбуждения уголовного дела?" Ответа на него, к сожалению, правоохранители не дадут, поскольку его не существует, здесь количество - вопрос субъективный, для каждого следователя решение индивидуально. Если рассуждать по норме закона, то повторность согласно трактовке - это "два и более раза". Но это по закону, а по факту наши герои остались с тем, что имеют. Пожелаем им удачи, быть может, им все-таки удастся взять этот неприступный пока рубеж и добиться справедливости.