Хозяева «квартир на сутки» теперь должны сообщать о заселении иностранцев 11 1.10.2017, 16:37

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О заселении иностранцев следует сообщить в течени трех часов.

Отели, усадьбы, санатории и другие субъекты, которые сдают жилье, должны сообщить в милицию о заселении иностранцев в течение трех часов с момента заселения, пишет сайт телеканал «Белсат».

Такое требование содержится в новой редакции закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», который вступил в действие 1 октября.

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, предусмотренный ст. 41-43 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», не изменился.