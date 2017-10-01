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Хозяева «квартир на сутки» теперь должны сообщать о заселении иностранцев

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  • 1.10.2017, 16:37
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О заселении иностранцев следует сообщить в течени трех часов.

Отели, усадьбы, санатории и другие субъекты, которые сдают жилье, должны сообщить в милицию о заселении иностранцев в течение трех часов с момента заселения, пишет сайт телеканал «Белсат».

Такое требование содержится в новой редакции закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», который вступил в действие 1 октября.

Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Беларуси, предусмотренный ст. 41-43 закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», не изменился.


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