«Отметки – это зло, а большинство учатся ради них, а не знаний» 5 1.10.2017, 16:45

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Фото: vb.by

Что на самом деле стоит за 20-часовой рабочей неделей учителя?

Договариваемся о встрече – пишу в мессенджере в 6.30. Ответ приходит молниеносно. Школа начинает работать в восемь, соответственно, в начале восьмого нужно выезжать. Это я так думала, оказалось – раньше. Учитель высшей категории Галина Свентуховская живет на «Речице», а историю, обществоведение и новый предмет искусство преподает в 16-й школе – на «Граевке». Если уроки начинаются в восемь, проблем нет – недавно пустили прямой автобус № 44, пишет «Вечерний Брест».

– Я не люблю приходить на работу непосредственно к началу уроков, – объясняет учитель. – Обычно мне надо 30-40 минут, чтобы подготовиться, настроиться на рабочий лад. Поэтому обычно просыпаюсь примерно в 6.10 – 6.15.

В понедельник у Галины Викторовны полноценный рабочий день «с 8 до 5», соответственно в 7.30 она уже на посту. Правда, после пятого урока «форточка» – как раз для того, чтобы переключиться с одной исторической эпохи на другую. А бывает так, что целый день приходится прыгать – с нового времени на обществоведение, после – на средние века в шестых классах и искусство.

В первую смену в кабинет истории заглядывают девятиклассники. У них – новое время и абстрактная тема о марксистской теории. У Галины Викторовны – три практиканта. Первое время они только присматриваются к тактике ведения урока, после им доверят класс. Учитель делает беглый, минут на 15, опрос по предыдущей теме – подростки отвечают с места, вызывают их по желанию. Дальше – объяснение новой темы. И – самое приятное для учителя и ученика, квиз для закрепления вновь пройденного материала. Для того чтобы сыграть, нужен телефон с выходом в Интернет. Школьники проходят быструю регистрацию, присваивают себе имя, отвечают на вопросы, а умный агрегат выясняет, кто быстрее всех ответил на вопросы правильно. На лицах учеников, даже на «галерке», появилась живая заинтересованность.

– А мы не успели! – пробасил ученик с предпоследней парты.

– Значит, не повезло, скорость тоже важна, – объясняет учитель.

Так, на первый взгляд одинаково, проходят четыре урока. Немногим отличается только второй, когда в класс заходит 9 «Г». У этих ребят Галина Викторовна классный руководитель. На самом уроке дела класса выяснять недосуг, но часть перемены уходит на то, чтобы собрать деньги на питание, раздать сдачу. Полноценный обед школьника стоит 1,90 в день. Как при этом учителю изыскивать сдачу, никто не сообщил. Но учителя приноровились: в понедельник у них всегда припасено достаточно мелочи в кошельке.

После, во время «форточки», у нас есть время самим попить чай и поговорить по душам. «Форточки» Галина Свентуховская любит – это то время, когда можно сделать заготовки по будущим урокам, переключиться на новую тему, проверить тетради. Вечером дома останется только подготовить презентацию, что-то систематизировать. Но в этот раз тетради проверять не надо, и мы беседуем. Первый вопрос – об интерактивном тесте, который увлек не только детей, но и сидевшего на последней парте корреспондента:

– Не может быть одного универсального подхода к обучению, – уверена Галина Викторовна. – Я оказалась в школе сразу после университета и остаюсь в ней вот уже 14-й год. Не хочу высоких слов о призвании – если бы мне не нравилось мое дело, ушла бы без сожаления. Да, есть свои минусы, но плюсы их перекрывают. Преподавание не может быть застывшей материей. Я работаю в обычной общеобразовательной школе, где не так много мотивированных детей. Их нужно чем-то увлечь. Поэтому постоянно что-то изобретается. Сейчас я стараюсь активно подключать новейшие технологии. Детям это нравится, они лучше усваивают предмет. А мне проще их оценивать. Хотя считаю, что отметки – это зло. Большинство учатся ради них, а не знаний. Это печально.

То, что учитель недолюбливает в своей работе, – классное руководство. К детям, которые просто заучивают предмет, и к детям, за которых ты отвечаешь, совершенно разные подходы. Классный руководитель должен решать много мелких задач – общаться с родителями, бить тревогу в случае чего, банально «кормить детей» на перерыве. Облегчают жизнь технологии. Все родители класса общаются в вайбер-чате, так что многие вопросы снимаются без вмешательства учителя. Но бывает всяко – звонки по вечерам и в выходные тоже случаются, особенно в пятом классе, когда детишки переходят из младшего звена в среднее. Поэтому важно сразу разграничить работу и личную жизнь.

– В прошлом году моя нагрузка составляла 36 часов в неделю. Сюда входили 27 часов уроков, три факультатива, классное руководство… Долго в таком ритме выдержать сложно. Поэтому я не сильно расстроилась, когда в новом учебном году мне расписали всего 18 уроков. Тем более, что в этом году я поступила в магистратуру и теперь часть времени уходит на мою собственную учебу.

Свободный от урока час заканчивается подозрительно быстро. А в масштабах школы наступает вторая смена. Галина Викторовна же хронологически перескакивает через эпоху – от нового времени в средние века, которые изучают шестиклассники. Но это несложно – вот когда к истории в один день добавляются обществоведение и «Искусство», голова к вечеру идет кругом. Малыши учителя уважительно побаиваются, но отвечают бойко, все так же, не вставая с места. Поэтому на перемене возникает вопрос – каким педагогом она себя больше ощущает, либералом или диктатором.

– На шею сесть не позволяю, это точно. Люблю, когда дети говорят, рассуждают. На уроке нет ничего угрюмей тишины. Либерал я или диктатор? Судить не мне. Ответить должны ученики. А они приходят ко мне, поздравляют с праздниками и после окончания школы, для учителя это – большая награда.

…Домой возвращаемся в час пик. Чтобы не ждать автобус, Галина Викторовна часто ходит пешком. Говорит – моцион отличный. Дома – снова подготовка к школе, презентации, любопытные данные по теме. Она не признается, что ляжет в этот день глубоко за полночь, – «Фейсбук» расскажет.