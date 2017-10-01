Светлана Алексиевич: Через слезы к «нобелевке» 1.10.2017, 17:17

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Светлана Алексиевич

Белорусская писательница – настоящий пример борьбы и сопротивления.

В феврале в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Именно в этот день последний советский солдат покинул Афганистан. Зачем была эта война, был ли в ней смысл? Ответить на эти вопросы попыталась белорусская писательница Светлана Александровна Алексиевич, однако итогом выхода «Цинковых мальчиков» стали не международные награды и признание, а суды. Впрочем, нашей соотечественнице не привыкать к столь спорной реакции, пишет сайт planetabelarus.by.

Светлана Алексиевич родилась в мае 1948 года в украинском городе Станиславе (Ивано-Франковск) в семье сельских учителей. Детство девочки прошло в украинском селе и не отличалось ничем особенным. После демобилизации отца семья Алексиевичей перебралась на его родину, в Беларусь. В городском поселке Копаткевичи Гомельской области будущая писательница и окончила школу, причем, по ее собственным словам, не слишком хорошо. В аттестате Светланы было сразу девять «троек», а без проблем ей давались лишь литература и история.

После окончания школы в 1965 году Светлана не сразу стала поступать в ВУЗ, а сперва поработала. Она трудилась воспитателем, учителем истории и немецкого языка, корреспондентом в районной газете «Припятская правда», а в 1967 году поступила в БГУ на факультет журналистики. После выпуска была распределена в Березу и стала трудиться в газете «Маяк коммунизма». До 1984 года Светлана Александровна сумела сменить несколько изданий, перейдя из районных газет в республиканские, а затем выбрала карьеру свободного писателя и занялась своими нашумевшими в будущем книгами. Кстати, за год до этого Алексиевич приняли в Союз Писателей СССР.

Своим учителем и кумиром в литературе Алексиевич всегда считала Алеся Адамовича. Даже в названии ее первой книги, так и не увидевшей света, можно найти аналогию с заглавием его известного произведения. Так «Я из огненной деревни» Адамовича переродилось в «Я уехал из деревни» у Алексиевич. К сожалению, эта книга, основанная на десятках интервью с жителями белорусских деревень, перебравшихся в город, не была одобрена партией, и ее набор был рассыпан прямо в типографии по указанию отдела пропаганды ЦК. Восстанавливать книгу автор не стала даже когда Союз распался и такая возможность появилась.

Первая же книга, вышедшая в печати, принесла Светлане Александровне мировую известность. Произведение «У войны не женское лицо», написанное в 1983 году, было переведено на десятки языков и уже к концу 80-х вышло тиражом более двух миллионов. Впрочем, даже эта бешеная популярность не защитила работу Алексиевич от критиков. Многочисленные литературоведы утверждали, что это произведение не литература, а чистая журналистика, собрание чужих историй, практически не переработанное автором. Кстати, названием книги стали первые слова из еще одной книги Алеся Адамовича.

Почти сразу после первого выхода книги на Алексиевич посыпались награды, как советские, так и международные, а сама она стала еще и автором и соавтором многочисленных сценариев для фильмов и театральных постановок. Книга «У войны не женское лицо» легла в основу десятка спектаклей по всему миру и цикла документальных фильмов.

Вторая книга «Последние свидетели: книга недетских рассказов» вышла в 1985 году и собрала воспоминания тех, кто в Великую Отечественную был детьми в возрасте от 6 до 12 лет. Она также имела успех, хотя и вышла меньшим тиражом.

А вот изданное в 1989 году произведение «Цинковые мальчики», посвященное Афганской войне, вызвало не только шквал критики, но и несколько судебных процессов, ответчиком в которых была Светлана Алексиевич. Несколько человек, ставших героями ее книги, утверждали, что все написанное хоть и является их словами, но неверно понято автором и оскорбляет их честь и достоинство. Судебные заседания были шумными, порой скандальными и часто прерывались — утихомирить представителей Комитета солдатских матерей, проклинавших Алексиевич, было практически невозможно. Главной их претензией, впрочем, было не искажение сказанного ими в своих интервью, а тот факт, что за книгу автор получила деньги и славу. Славу, основанную на их утратах.

Несмотря на многочисленные открытые письма от союзов писателей, бывших афганцев, ветеранов ВОВ и ряда крупных политиков и художественных деятелей, суд постановил Светлане Алексиевич напечатать опровержение к тем частям книги, в которых упоминаются истцы. А вот в денежных компенсациях всем требующим было отказано.

Вышедшие следом книги «Зачарованные смертью» (о самоубийствах на фоне распада СССР) и «Чернобыльская молитва» (интервью с ликвидаторами катастрофы и их семьями) были посвящены еще и социальной катастрофе, происходящей в обществе. Они также получили ряд международных наград и были неоднократно поставлены на сцене.

В 2000 году по личным причинам Светлана Алексиевич покинула родину и на 13 лет уехала в Европу, где жила и работала в Италии, Франции и Германии. Лишь в 2013 году писательница вернулась в Минск и пока не планирует переезжать, хотя и регулярно бывает в зарубежных командировках. Одной из самых нашумевших ее поездок стало вручение Нобелевской премии по литературе с формулировкой «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Это первый белорусский лауреат за время существования независимой Беларуси, первый за тридцать лет русскоязычный писатель и первый в истории профессиональный журналист, получивший эту премию.

В настоящее время Светлана Алексиевич работает над книгой «Чудный олень вечной охоты», активно участвует в социальных и образовательных проектах, не занимается политикой, хотя охотно комментирует внутреннюю и внешнюю ситуации и, быть может именно поэтому, до сих пор не имеет ни одной белорусской награды.