Блин комо 6 Илья Мильштейн

1.10.2017, 17:31

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Владимир Соловьев

Он не чиновник, не госслужащий, он просто богат.

Реакция шоумена Соловьева на новый фильм-расследование ФБК почти бесстрастна. Приглушенная злоба прорывается разве что в словах о "жулике и мошеннике" Навальном, а легкая тревога - в упоминании о занятиях бизнесом в девяностые, когда телеведущий, дескать, и поднакопил некоторую денежку, которую позже удачно вложил в недвижимость. В Москве, в Переделкине и в итальянском Комо, омываемом волнами одноименного озера.

Злится он потому, что любому человеку, даже самому распубличному, неприятно, когда репортер полощет его имя, фиксируя адреса и явки. Да еще и обзывается при этом по-всякому. Именует лживым и наглым холуем, а также бездарным и вообще отвратительным.

Понятна и тревога героя. Один из самых продажных российских журналистов, он ведь не для того копил и вкладывался, чтобы остаток дней проводить среди своих телезрителей. А то и в тюрьме, которую Навальный сулит ему с той прямотой, какая присуща этому политику под личиной журналиста. Кроме того, фильмы ФБК смотрят не только поклонники Алексея Анатольевича и не только в России. Года два с половиной назад Владимир Рудольфович едва не стал фигурантом списка Магнитского. И если лента Навального произведет должное впечатление на людей, принимающих решения в Европе, то Соловьева могут и "резидентства" в Италии лишить, что бы это ни значило. И для чего тогда, спрашивается, он так старался, врал, подличал, бичевал, чванился, пресмыкался, и все, понимаете ли, с умным видом, с отстраненным холодком, с мефистофельской улыбочкой на губах. Тогда получится, что зря старался.

Другой вопрос, произведет ли документальное кино под названием "Квартиры, дача и итальянская вилла Владимира Соловьева" должное впечатление на пользователей интернета. В России и за рубежом. Ясно, что поклонники нашего кандидата в президенты воспринимают это кино на ура, поскольку Навальный - вне критики. Противоположной точки зрения придерживаются недруги Алексея Анатольевича, что бы он ни сказал по любому поводу и кого бы ни обличил в рамках борьбы с коррупцией. Что же касается чистого искусства и его воздействия на искушенные умы, то нельзя не признать: студия документального кино ФБК переживает кризис жанра.

Был блистательный фильм про Чайку и его сыновей. Заслуженной популярностью пользовался "Димон", породивший множество скандалов, судебных заседаний и демонстраций. Однако после этих несомненных достижений в области документального кинематографа наступила полоса неудач, мелких и довольно крупных. Доходило до того, что из-за грубых ошибок при подготовке материала авторы очередного разоблачения вынуждены были удалять видеоролик про людей безусловно нехороших, но не владевших теми активами, которые им приписывали.

Впрочем, в "Квартирах" почти все правда, недостатки фильма практически не связаны с фактчекингом. Просто это кино само по себе слабенькое, штампованное, и рассказывается в нем о том, что знают многие и многие. Из других источников, на которые человек в кадре забывает сослаться. Например, про первое жилье шоумена, в доме на Долгоруковской улице, давно уже сообщала "Новая газета". А про виллу в тех местах, где сиживал на рассохшейся скамейке Старший Плиний, да и Младший сиживал, кто только не сообщал. Равно и о том, что Соловьев - законченный мерзавец. Из такого рода оценочных суждений можно уже целую книгу составлять, если не двухтомник, ежедневно дополняемый. Главное, сам Владимир Рудольфович текстов на заданную тему прочитал бесконечное множество, иногда реагировал бурно, типа "представься, мразь", но в этот раз решил пока не дергаться - и правильно сделал.

Во-первых, ничего нового, повторюсь, Соловьев о себе не узнал. Во-вторых, какой-никакой, а журналист, он понимает, что из-за таких фильмов шенгенской визы от него не убудет. В-третьих, человек неглупый, он осознает, что порция люлей от Навального - это как орден. Оттого и спокоен, что разоблачитель не может его задеть столь примитивными средствами. В отличие, заметим, от Ивана Урганта, и главная беда тут не в том, что так называемую честь Соловьева затронул коллега по государствообразующему цеху. Главная беда тут в том, что на Первом телеканале шутку про "соловьиный помет" пустили в эфир.

...Тем не менее, откровенно скажем, халтурное расследование ФБК слишком уж отрицательных чувств не вызывает. У автора этих строк как минимум. Как-то оно ведь и приятно, что негодяя назвали негодяем, и цену его патриотизму исчислили в миллиард, что ли, рублей, и на домики с птичьего полета было интересно посмотреть. В архитектурном плане и в том смысле, что если много работать, то и тебе штучки три таких отгрохают. Подстегивает, да, спасает от лености. А что важнее всего, после просмотра очередной ленты Навального возникает надежда. Надежда на то, что фильм увидят не только высоколобые ценители, а люди более доверчивые и прямодушные. Посмотрят и сделают свои выводы.

В конце концов это мы с вами в курсе, что собой представляет Владимир Соловьев - ходячий позор отечественной журналистики. Десятки миллионов телезрителей его смотрят, на него подсаживаются, ему верят. Изложенные в неприхотливом стиле сведения о том, что персонаж позавчера говорил про Крым и что говорит ныне, где окормляет малых сих и где резидентствует, почем торгует любовью к родине и в какой валюте, вероятно, удивят наших информационно неизбалованных граждан. Люди небогатые, соотечественники могут призадуматься о том, за кого их держат, и, снова включив телевизор, как-то, что ли, иначе оценят ведущего и то, что он им несет. Вместе с другими кормящимися из того же корыта.

Все, конечно, не призадумаются, но хоть кто-нибудь из десятков миллионов. Ну, миллион-другой. В плане воспитательном для большой страны это будет полезно, и не исключено, что Соловьеву со временем люди дадут понять, какие к нему претензии.

Илья Мильштейн, «Грани»