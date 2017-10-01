Журналисты нашли белоруса, который 13 месяцев сознательно не выходит из квартиры 27 1.10.2017, 17:53

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Фото: 34mag

История 20-летнего отшельника из Минска.

Журналисты 34mag пробрались в квартиру 20-летнего отшельника, который уже больше года не выходит на улицу, и спросили, зачем, как и что для этого нужно?

Зачем жить отшельником?

Саша, а так зовут минского отшельника, живет в районе улицы «Аэрадромная», и, судя по всему, прогулки заменяет уборкой в квартире: «В квартире парня, не выходящего на улицу целый год, царила какая-то жуткая чистота: никакой пыли, пустых картонок из-под пиццы и прочего шлака, который, казалось бы, просто обязан тут водиться».

Саша рассказывает, что уже 13 месяцев, 18 дней и 44 минуты не выходит на улицу и, в общем-то, вполне себе счастлив.

Фото: 34mag

– Если у человека случается штука, после которой он не может выходить на улицу, – это клиника. У меня же все гораздо проще: мне никогда не было комфортно среди других людей.

Закончил колледж, забрал аттестат, получил военный билет, услышал «да» на собеседовании – и закрыл дверь в квартиру изнутри. Доволен ли я своим образом жизни? Вполне. Хочется ли мне что-то изменить? Нисколько.

Как жить отшельником?

Для начала вам нужна квартира. Саша утверждает, что комната в квартире родителей не подойдет. Следующий важный пункт – деньги, очень много денег.

– На коммуналку, цена на которую будет просто дикой; на нормальную технику, которую ты будешь юзать на полную катушку; на еду, одежду и разные плюшечки, которые тебе будет привозить курьер тоже не за «просто так». Еще прибавь к этому списку частного врача и парикмахера, если не желаешь превратиться в заросшее хромое нечто.

Фото: 34mag

Также неплохо было бы обзавестись личным мастером и сантехником: вышеупомянутая техника любит ломаться. Деньги просто так не появляются, поэтому нужна работа. Я работаю тестировщиком в IT-конторе, тестирую игровые модули, ПО – это муторно, скучно и тяжко, в общем, все как я люблю.

Фото: 34mag

Кроме этого неплохо было бы заиметь военный билет: «У меня зрение -8, и плац мне не грозит: трудно быть отшельником в казарме».

И, вообще, продумать все мелочи: «На самом деле продумать нужно многое: куда девать мусор, если ты не выходишь на улицу (мой выносит любезный сосед), где брать сигареты (я просто бросил курить), чем занять себя в свободное время и зачем все это вообще нужно. Если ответ на последний вопрос не возникает в голове автоматически, не стоит и пытаться.

Фото: 34mag

Не одиноко ли жить отшельником?

По словам Саши – нет. К нему часто приходят друзья, с которыми он смотрти фильмы и сериалы, играет в приставку и разговаривает обо всем и ни о чем.

Фото: 34mag

Саща старается читать каждый день: «Книги в магазинах продают по сумасшедшему прайсу, поэтому товарищ закупает мне «обновки» в букинистической лавке и оттуда тянет все: детективы, фэнтези, энциклопедии и пьесы. Иногда я натыкаюсь на откровенный шлак, но чаще всего попадаются действительно хорошие работы».

– Кстати, у меня и девушка была. И если бы она мне не дурила голову фразами а-ля «давай пройдемся до моего подъезда», мы были бы вместе до сих пор, – признается Саша.