Антоний Мацеревич: В Польше нужно разместить еще две американские дивизии 1.10.2017, 18:02

Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министр обороны Польши обеспокоен последствиями учений «Запад-2017».

Польша проверяет информацию украинских военных о том, что российские войска остались в Беларуси после учений "Запад-2017", отметил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет сайт "Гордон".

Для защиты Польши от внешних угроз необходимо наличие в стране американских солдат численностью более двух дивизий. Об этом министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил в интервью изданию wPolityce.pl.

По его словам, это не значит, что этот вопрос уже обсуждался.

Глава минобороны Польши отметил, что для нужд американских войск предоставлена строящаяся в населенном пункте Повидз база НАТО.

Он не стал подтверждать или опровергать информацию украинских военных, что после завершения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" в Беларуси остались российские войска.

Мацеревич отметил, что данную информацию проверяют. При этом он заявил, что "украинцы хорошо разбираются в действиях россиян".

Польша является одним из членов НАТО.

Численность дивизии зависит от рода войск и составляет в армиях разных стран от 5 тыс. до 20 тыс. военнослужащих.