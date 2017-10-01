Заезженная пластинка сельского хозяйства 6 Алена Антонова

1.10.2017, 18:20

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Как Лукашенко дважды год культуры земледелия объявлял.

Услышав речи Лукашенко на полях в Клецком районе, мне показалось, что я сплю: он уже говорил это, почти слово в слово!

— Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год, — объявил Лукашенко и предупредил предприятия агропромышленного комплекса: — Больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм.

Фото Лукашенко с корнеплодом, видимо, должно было вдохновить крестьян на трудовые подвиги.

Как и фото, где Лукашенко «по-отечески» кладет руку на плечо работнице хозяйства.

Снимок с корнеплодом иронией прокомментировал Сергей Наумчик в «Фейсбуке», мол, у Ким Чен Ына больше, зато у Лукашенко – крупнее.

Но самое смешное не это, а то, что Лукашенко уже объявлял год культуры и земледелия – в 2015 году во время визита в отделение «Рясна» ОАО «Беловежский».

А еще раньше – в 2007-м, Лукашенко обрек на гибель убыточные колхозы, заявив:

— Хозяйства, которым мы помогли, которые подняли с колен, благодаря государственной поддержке, должны зарабатывать сами.

По его словам, «в 2009 году, хорошо работающее предприятие вообще не должны получать никаких государственных дотаций».

В адрес отстающих сельхозпредприятий Лукашенко сказал: «Пусть погибают! 13 лет их на своих плечах носим. Хватит уже».

Спустя 10 лет мы слышим ту же песню: «зарабатывайте деньги», «больше средств не дадим». Любопытно на этом фоне звучит недавнее заявление главы Минсельхозпрода о том, что каждый вложенный в сельское хозяйство доллар приносит тройную выручку. Если бы эти данные соответствовали действительности, в нашу страну устремился бы мировой капитал, отмечал в интервью «Салідарнасці» руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— Свыше половины хозяйств в Беларуси имеют рентабельность от 0 до 5 %. Убыточность вообще чудовищная! Простой аргумент: Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны. Они бросят своих жен и яхты и понесутся просить Лукашенко, чтобы он разрешил им вкладывать деньги в сельское хозяйство Беларуси, — заявил Леонид Заико.

Вот только ни Рокфеллеров, ни Дюпонов на горизонте что-то не видно. Вместо них мы слышим заезженную пластинку «пора наводить порядок на земле» и в качестве вишенки на торте – фото Лукашенко с корнеплодами.

Алена Антонова, «Салiдарнасць»