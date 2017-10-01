В Киеве почтили память белорусского добровольца Алеся Черкашина 1 1.10.2017, 18:44

Алесь Черкашин

Алесь Черкашин стал настоящим примером героизма и любви к Родине.

1 октября в Киеве белорусская община и украинские активисты вспоминали белорусского добровольца Алеся Черкашина, погибшего 28 августа 2016 года от ранений, полученных в одном из боев под Авдеевкой, передает «Радыё Свабода».

27 сентября Алесю Черкашину исполнилось бы 35 лет. Он воевал в составе Добровольного украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Тарас». Раненого бойца перевезли в Запорожскую больницу, где он вместе с врачами еще две недели боролся за свою жизнь. Похоронен Алесь Черкашин в Каменице Жировецкой под Брестом.

Как рассказывали его друзья, Алесь Черкашин получил в одном из учебных заведений Херсона диплом теолога и после Донбасса планировал заниматься миссионерской деятельностью.