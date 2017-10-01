закрыть
1 октября 2017, воскресенье, 19:34
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Киеве почтили память белорусского добровольца Алеся Черкашина

1
  • 1.10.2017, 18:44
Алесь Черкашин

Алесь Черкашин стал настоящим примером героизма и любви к Родине.

1 октября в Киеве белорусская община и украинские активисты вспоминали белорусского добровольца Алеся Черкашина, погибшего 28 августа 2016 года от ранений, полученных в одном из боев под Авдеевкой, передает «Радыё Свабода».

27 сентября Алесю Черкашину исполнилось бы 35 лет. Он воевал в составе Добровольного украинского корпуса «Правый сектор» под позывным «Тарас». Раненого бойца перевезли в Запорожскую больницу, где он вместе с врачами еще две недели боролся за свою жизнь. Похоронен Алесь Черкашин в Каменице Жировецкой под Брестом.

Как рассказывали его друзья, Алесь Черкашин получил в одном из учебных заведений Херсона диплом теолога и после Донбасса планировал заниматься миссионерской деятельностью.


Мнение

Черная метка для Лукашенко
Черная метка для Лукашенко Владимир Халип
Максим и «Курск»
Максим и «Курск» Ирина Халип
Догонит ли Ахилл черепаху?
Догонит ли Ахилл черепаху? Константин Скуратович
Манкурт прыгает на грабли
Манкурт прыгает на грабли Илья Мильштейн


Интервью

В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Андрей Санников: «Запад-2017» стал серьезным сигналом для всех
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине