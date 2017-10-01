Крокодиловы слезы «Раши Тудей» Борис Вишневский

1.10.2017, 18:52

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Борис Вишневский

Откровенно пропагандистский канал, не раз уличенный во вранье, не имеет к свободе слова никакого отношения.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может прекратить работу в США из-за требования американских властей зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Это, мол, «может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране», — жалуется начальница кремлевского пропагандистского канала. И дальше, конечно — про «хваленую свободу слова» в США…

Во-первых, не лучше ль на себя оборотиться?

Хочется напомнить, что в России существует закон об «иностранных агентах» (введенный, заметим, со ссылками на зарубежные аналоги), каковыми объявляются НКО, в том числе правозащитные и экологические, которые когда-либо получали зарубежные гранты.

В реестр этих «агентов» попали такие организации, как «Голос», занимавшийся наблюдением за выборами и анализом нарушений на них, как «Беллона», много лет занимающаяся важнейшими экологическими проблемами, как «Солдатские матери Санкт-Петербурга» — чья благородная деятельность по защите прав призывников и военнослужащих известна всей стране…

Эти НКО в принудительном порядке получают ярлык «иностранного агента», серьезно мешающий их работе, а порой — приводящий к прекращению деятельности в России. И что-то не припомнить протестов RT и лично г-жи Симоньян против этой позорной практики…

А во-вторых, что касается RT — то как же еще его называть, как не «иностранным агентом»? Если, получая десятки миллиардов из российского бюджета, «Раша Тудей» занимается в США и других странах прославлением политики путинского режима?

Что касается свободы слова — на мой взгляд, откровенно пропагандистский канал, не раз уличенный во вранье, не имеет к свободе слова никакого отношения.

Так что, не надо крокодиловых слез.

Борис Вишневский, «Эхо Москвы»