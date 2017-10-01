«Чай без варенья»: Минский бар потроллил Лукашенко 1.10.2017, 19:05

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Tapas Bar поместил диктатора на пластиковый, одноразовый стаканчик.

Tapas Bar выпустил серию стаканчиков для горячих напитков take away. В героях рисунков угадываются главы государств разных стран (Лукашенко тоже). Видео с новыми стаканчиками Tapas Bar опубликовал на странице в Instagram, пишет citydog.by.

Например, мужчина низкого роста в окружении эффектных девиц похож на бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони. На стакане для глинтвейна нарисован человек, очень похожий на первого президента России Бориса Ельцина. Русский антураж стаканчика дополняет медведь на обратной стороне.

Кто не рискует, тот не ест паэлью. Как вам такая идея? Доброй ночи! #kokoby #minsk #foodhunter Публикация от КОКО.БАЙ - ОХОТНИКИ ЗА ЕДОЙ (@koko_by) Сен 28 2017 в 1:52 PDT

На стаканчике для американо, согласитесь, не кто иной как Дональд Трамп. А вот на емкости для «чая без варенья» нарисован усатый человек с гитарой. О прототипе персонажа рисунка в Tapas Bar ответили лаконично: «Веселый кудрявый испанец с гитарой – больше ничего».

Интересную посуду для напитков take away придумала управляющая бара Саша Соловейчик. В Tapas Bar объяснили идею просто: «Чтобы было не только вкусно и горячо, но и весело».