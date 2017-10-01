«Чай без варенья»: Минский бар потроллил Лукашенко
- 1.10.2017, 19:05
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Tapas Bar поместил диктатора на пластиковый, одноразовый стаканчик.
Tapas Bar выпустил серию стаканчиков для горячих напитков take away. В героях рисунков угадываются главы государств разных стран (Лукашенко тоже). Видео с новыми стаканчиками Tapas Bar опубликовал на странице в Instagram, пишет citydog.by.
Hola! Наступают холода, а мы и не против. Прежде чем бросить в нас за это виртуальный камень,вдумайтесь: в осенне-зимней поре тоже есть своя прелесть. Это магическое время уютных вечеров с вином под тёплым пледом, уютных свитеров и носочков, время приготовлений к праздникам, а после-приятные хлопоты, выбор подарков,шелест упаковочной бумаги, важные слова, которые мы пишем в открытки близким. Это красные носы и щёчки, которые неизбежно превращают любого взрослого , даже самой суровой наружности, в трогательного озорника. Мы приготовили для вас смешные стаканы для take away , чтобы сделать вечерние прогулки чуточку теплее. Глинтвейн, кофе и чай теперь можно взять с собой вот в таких оболочках. А ещё совсем скоро вас ждёт обновлённое меню. Любим. Tapas Bar.
Например, мужчина низкого роста в окружении эффектных девиц похож на бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони. На стакане для глинтвейна нарисован человек, очень похожий на первого президента России Бориса Ельцина. Русский антураж стаканчика дополняет медведь на обратной стороне.
На стаканчике для американо, согласитесь, не кто иной как Дональд Трамп. А вот на емкости для «чая без варенья» нарисован усатый человек с гитарой. О прототипе персонажа рисунка в Tapas Bar ответили лаконично: «Веселый кудрявый испанец с гитарой – больше ничего».
Интересную посуду для напитков take away придумала управляющая бара Саша Соловейчик. В Tapas Bar объяснили идею просто: «Чтобы было не только вкусно и горячо, но и весело».