Референдум в Каталонии: события и последствия 1.10.2017, 19:28

В Каталонии проходит референдум о независимости от Испании, проведение которого центральные власти в Мадриде считают незаконным.

В середине дня стало известно о не менее чем 337 пострадавших в стычках с силами правопорядка, и одиннадцати попавших в больницы испанских полицейских, передает "Радио Свобода". В это автономное сообщество, одно из самых развитых и богатых в Испании, сейчас стянуто три четверти всей полиции и Гражданской гвардии страны. Лидеры Каталонии ищут мировой поддержки и обвиняют Мадрид в тоталитаризме. При этом за несколько дней до даты возможного голосования правительство Испании и ряд СМИ уже обнаружили в обострившемся противостоянии "русский след".

Если большинство участников референдума выскажутся за выход из состава Королевства Испания, то Женералитат Каталонии (местное правительство во главе с президентом Карлесом Пучдемоном, которое и инициировало голосование) намерен провозгласить независимость в течение 48 часов после подведения итогов волеизъявления каталонцев. Вот что на днях Карлес Пучдемон сказал журналистам:

"Заявить, что я ничего не боюсь, было бы неестественно, даже как-то не по-человечески. У нас готовы урны для голосования, чуть более 6 тысяч. Не могу рассказать, где они. Если жители Каталонии решат 1 октября, что их ответ "да", то так и будет. Если же большинство скажет "нет", мы останемся автономным сообществом. Я просто надеюсь потом вернуться домой, посмотреть на себя в зеркало и уснуть убежденным в том, что я сделал все, что мог, чтобы получить то, что я считаю правильным и честным".

В реальности, даже если организаторам удастся как-то провести этот референдум, никаких радикальных и быстрых изменений в жизни страны, скорее всего, не произойдет. Однако страсти накалились до такой степени, что все опасаются какой-либо катастрофической случайности, в результате которой противостояние сторонников и противников, в том числе вооруженных, каталонской независимости приведет к большому кровопролитию. Уже утром 1 октября стали поступать сообщения очевидцев, что в Барселоне испанская полиция применила для разгона толпы резиновые пули.

Рауль Ромева, министр по делам внешних связей в правительстве Каталонии, говоря о мерах, которые принимает центральное правительство Испании, чтобы не допустить референдума 1 октября, заявил:

"Мы призываем институты ЕС, Еврокомиссию и Европейский парламент в частности, выступить в нашу поддержку, то есть за ценности и принципы, лежащие в основе Договора Европейского союза. Европейская комиссия больше не может утверждать, что это "внутренний вопрос Испании". Она должна бороться за интересы каталонских граждан, так как они являются и гражданами Европейского союза".

Отряды испанских сил правопорядка, командированные в Каталонию, накануне дня референдума сумели занять примерно 1300 из 2315 избирательных участков, располагающихся в местных школах, чтобы не допустить туда желающих проголосовать. Верховный суд Каталонии, подчиняющийся Мадриду и испанскому правительству во главе с его председателем Мариано Рахоем, в середине недели распорядился заблокировать 144 местных сайта с информацией о референдуме, в том числе сайт Национальной ассамблеи Каталонии, а также сайт, на котором жители автономии могли узнать адрес своего участка для голосования и распечатать бюллетень. Утром 1 октября во всей Каталонии начались сильные перебои с интернет-связью, не позволяющие считать голоса тех, кто все-таки пробился через кордоны полиции на те участки, где голосование в каком-то виде идет.

Гражданская гвардия Испании заявила, что каталонские власти в конце недели быстро обошли блокировку, создав массу "зеркальных" копий закрытых интернет-сайтов с помощью хакеров из Российской Федерации и некоторых бывших республик советских республик Центральной Азии, за которыми может стоять Кремль. Об этом написала, в частности, одна из крупнейших испанских газет El Pais, отметившая, что Москва вряд ли упустит представившуюся возможность дестабилизировать обстановку в еще одном государстве Западной Европы, входящем в НАТО и ЕС. Авторы статьи в El Pais добавляют, что сторонники независимости Каталонии, среди которых есть люди, имеющие связи с Россией, используют размещенные на российской территории ресурсы, чтобы избежать ответственности согласно общеевропейским законам, так как между Москвой и Евросоюзом нет соглашений в сфере интернет-законодательства.

28 сентября в Национальном суде Испании началось слушание дела арестованного в апреле в Барселоне российского хакера Петра Левашова, экстрадиции которого добиваются США. ФБР уверено, что он причастен к кибершпионажу против Демократической партии в прошлом году во время президентской кампании в Соединенных Штатах, которую выиграл Дональд Трамп. В четверг Левашов признался судьям, что он ранее работал в партии "Единая Россия", и заявил, что, если Испания выдаст его куда угодно, то он будет убит. Вместе с Левашовым по делу проходит еще один российский хакер, Станислав Лисов. Представляет же интересы их обоих некий Александр Ионов, лидер относительно недавно созданного "Антиглобалистского движения России", уже дважды, в 2015 и 2016 годах, организовавшего в Москве на деньги из российского государственного бюджета весьма странные съезды-конференции "мировых сепаратистов".

В обоих случаях в Москву, в "Президент-отель", были приглашены в качестве почетных гостей и председатели основных каталонских объединений, выступающих за независимость – ультралевой партии Candidatura d'Unitat Popular (CUP), требующей отделения от Испании вообще всех так называемых "исторических каталонских земель", и коалиции Solidaritat Catalana, один из лидеров которой, Энрик Фольх, несколько раз в официальных российских СМИ выступал в качестве эксперта по испанской и общеевропейской тематике.

Сторонники независимости Каталонии и поврежденная ими автомашина Гражданской гвардии Испании. Таррагона, 22 сентября

Фото: reuters

На улицах Барселоны и других каталонских городов ежедневно шли митинги и "кастрюльные шествия" сторонников независимости (cazerolada, или cazerolazo – давняя форма уличного протеста в испаноязычных странах, когда тысячи участников создают сильнейший шум, барабаня в пустые кастрюли и другую домашнюю утварь). Самая массовая акция, с более чем 20 тысячами участников, состоялась в субботу, 30 сентября. В поддержку проведения референдума выступили мэры более чем 700 каталонских населенных пунктов и 326 местных представителей католической церкви, а в начале недели тысячи каталонских фермеров на тракторах приехали в порты на побережье, чтобы попытаться заблокировать высадку присланных Мадридом по морю на специально арендованных паромах отрядов полиции и гражданских гвардейцев.

Гигантская каталонская "эстелада" в Барселоне. 25 сентября

Фото: svoboda.org

Однако на самом деле число тех, кто ежедневно размахивает национальным каталонским флагом "эстеладой" и готов ответить "да" на главный официальный вопрос референдума "Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?", не так велико, как кажется на первый взгляд. Согласно последним опросам, независимость автономии от Испании поддерживают чуть более 41 процента каталонцев, а 49 процентов выступают против.

При этом с проведением референдума о будущем Каталонии в любом случае согласны 80 процентов местных жителей, подчеркивая, что голосование должно быть мирным и согласованным с центральными властями в Мадриде и что его результатом, скорее всего, будет лишь дальнейшее расширение прав автономного сообщества. 60 процентов респондентов признают, что намеченный референдум вряд ли будет иметь какие-либо радикальные юридические последствия, так как сами они считают его не вполне легитимным.

Право голоса в Каталонии, где всего живут более 7 с половиной миллионов человек, имеют примерно 5 с половиной миллионов избирателей. При этом коренных этнических каталонцев в автономии не более 35 процентов. Остальное население – либо испанцы, переселившиеся сюда из других областей страны, в основном в 20-м веке, либо вообще иммигранты из других государств. При этом родным языком каталонский считает 41 процент жителей автономного сообщества. Также 41 процент называет таковым испанский, а 14 процентов – оба эти языка. Немногие остальные говорят на языках своей родины, в основном на румынском, албанском и арабском.

История борьбы части каталонцев, и в первую очередь каталонских политиков, за отделение от Испании, как и история всего "каталонизма" в целом, очень длинна и полна драматических подробностей – с учетом того, что приверженцы идеи независимости автономии приводят в поддержку своей позиции факты и события многовековой давности. Некоторые из них настаивают на том, что нынешняя Каталония, в ее современных границах, является прямой политико-географической и культурно-исторической наследницей основанного более тысячи лет назад в рамках Франкской империи раннесредневекового Графства Барселона. Ее первым самостоятельным правителем был ставший позднее легендой местного фольклора (и иконой сторонников независимости региона) некий Вифред Первый Волосатый, погибший в бою с маврами в 897 году.

В 20-м веке, после смерти испанского диктатора Франсиско Франко, Каталония в 1979 году впервые в своей новейшей истории получила статус автономии, после чего в Мадриде наконец в первый раз официально признали и факт существования полноценного каталанского языка. В 2006 году Каталония добилась от центрального правительства очень широкой финансовой самостоятельности, однако сторонников независимости, как по культурным, так и по экономическим причинам, становилось все больше. Их объединяла простая и универсальная идея: "Мы хотим сами распоряжаться своими налогами и доходами и везде и всегда говорить на своем языке". Среди очень многих жителей Каталонии, причем не только каталонцев по происхождению, распространено неколебимое убеждение, что власти в Мадриде забирают у автономии гораздо больше, чем возвращают назад. В 2016 году доля Каталонии в ВВП страны достигла 19,03 процента, притом что здесь живет лишь 16 процентов населения всей Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон

Фото: reuters

В сентябре 2012 года в Барселоне и других городах на улицы с лозунгом "Каталония – новое государство Европы" вышли около полутора миллионов человек. Парламенту Испании до недавнего времени удавалось законодательно запрещать проведение любых официальных референдумов, поэтому 9 ноября 2014 года в Каталонии был организован квазиреферендум, или опрос, на тему об отделении. За независимость тогда высказались более 80 процентов пришедших на участки, но при явке всего в 2,25 миллиона человек.

27 сентября 2015 года в Каталонии состоялись досрочные выборы в парламент, Национальную ассамблею, на которых уверенно победили сторонники независимости, правящая ныне коалиция "Вместе за "Да!" (Junts pel Sí) и уже упомянутая CUP. 9 ноября 2015 года каталонский парламент проголосовал за принятие резолюции об отделении от Испании. А 9 июня 2017 года власти Каталонии официально объявили, что настоящий референдум о независимости все-таки состоится – и назначается на 1 октября.

Как закончится это воскресенье в автономии, и в какой реальности будет существовать Каталония потом, пока совершенно неясно. Так же как и то, как в течение дня поведут себя силовые структуры, и центральные, и местные, от действий которых и будет зависеть, насколько мирным окажется день референдума, пока выглядящего весьма гипотетическим. 27 сентября испанская полиция устроила обыски и аресты в министерстве экономики Каталонии, которое организаторы воскресного референдума использовали как одну из своих штаб-квартир, где взяла под стражу 14 чиновников ведомства и, главное, конфисковала около 10 миллионов отпечатанных бюллетеней. Такие же обыски, аресты и конфискации бюллетеней прошли и в других местах.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, назначивший недавно полковника Гражданской гвардии Диего Переса де лос Кобос начальником Mozos de Escuadra, местной каталонской полиции, жестко заявил:

"Попытка провести референдум о независимости Каталонии – это открытое и неприемлемое нарушение закона, акт неповиновения нашим демократическим традициям, и теперь центральное правительство вынуждено защищать свое достоинство. Хочу твердо сказать: не будет никакого референдума, он не состоится. Этим незаконным планам разобщения страны не место в демократическом государстве. В Испании можно быть сторонником независимости, можно выступать за развал национального суверенитета, или более цивилизованно предлагать оппонентам любую другую политическую инициативу. Для выражения всех этих стремлений наши законы предусматривают разные возможности, и они защищают право каждого человека иметь свои взгляды и добиваться, чтобы они стали действительностью. Но то, что делать запрещается и чего не произойдет – по крайней мере, пока я еще премьер-министр, – это попирать наши демократические основы".

Однако глава каталонских полицейских Жузеп Луис Траперо, сторонник независимости, отказался подчиниться приказу Мариано Рахоя и оставить должность, как и большинство его подчиненных.

Активисты каталонских политических партий до последнего момента печатали на обычных копировальных аппаратах миллионы новых бюллетеней для голосования, взамен конфискованных. В то же время генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предупредил, что президент Каталонии Карлес Пучдемон вот-вот может быть арестован по обвинению в гражданском неповиновении и злоупотреблении властью, а его правительство, и даже Национальная ассамблея – распущены.