Как выглядит белорусский дом с привидениями 8 1.10.2017, 19:32

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Фото: istpravda.ru

Мистическое здание находится под городом Гродно.

В межвоенное двадцатилетие (1920-1930-е годы) в этом небольшом кирпичном особняке располагалась «местная вертикаль» польской власти.

Деревня Лойки находится в Гродненском районе. В период с 1921 по 1939 годы этот населенный пункт был центром гмины (волости) Баля Велька, Августовского уезда Белостокского воеводства Второй Речи Посполитой, пишет Владимир Садовский для istpravda.ru.

Фото: istpravda.ru

В этой связи в 1920-е годы тут было построено административное здание в национальном польском архитектурном стиле.

Фото: istpravda.ru

Стоит отметить, что это одна из четырех гмин Белосточчины, которые после окончания Второй Мировой войны остались в составе БССР, и не были переданы Польской Народной Республикой вместе с «Белостокским выступом».

Фото: istpravda.ru

Другие три гмины – это Голынка (с центром в одноименной деревне), Лобна (с центом в деревне Барановичи; с 2008 г. часть города Гродно) и гмина Виловичевцы с центром в Сопоцкине. Сегодня все они находятся в Гродненском районе.

Фото: istpravda.ru

До недавнего времени в рассматриваемом здании размещалась Лойковская амбулатория. Кто сегодня является хозяином этого мрачного особняка, не известно…