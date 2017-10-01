Евгений Ливянт: В Беларуси учитель никак не защищен 11 1.10.2017, 19:37

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Фото: zautra.by

Евгений Ливянт

Профсоюз учителей – это оксюморон, его на деле не существует.

В первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. Дети дарят педагогам цветы, родители говорят «спасибо» за их работу. Кто они, современные учителя? Какие они? Кто идет в эту тяжелую во всех смыслах профессию? И почему престиж ее так низок в наше время?

"Интерфакс" задал эти вопросы одному из самых известных педагогов Беларуси, репетитору по физике и математике Евгению Ливянту.

«Учитель как актер. Только с интерактивом и сменяющимися зрителями»

– Сложно составить портрет современного учителя. Все они разные – разного возраста и опыта, работающие в городах и деревнях, с разными взглядами и идеями. Впрочем, кое-что их все-таки объединяет. По крайней мере, тех учителей, которые вкалывают и вкладывают душу в свою работу. Когда они приходят домой после 5-6 уроков, то не могут переключиться на быт, им еще надо 1-2 часа для того, чтобы «вернуться из школы». Такой была моя мама, которая после уроков еще минут 40-50 ходила по дому и продолжала внутренние диалоги с учениками. И лишь потом мы ее спрашивали: «Мам, ты уже дома, с нами?» Когда в школе начинал работать я, то, приходя домой, ложился спать, чтобы «перезагрузиться». Знаю многих, кто тоже так делает. Ведь учительство – это очень тяжелый труд. В чем-то его можно сравнить с актерством.

Когда после спектакля хороший артист выхолощен и ему надо несколько дней, чтобы восстановиться. Урок – не спектакль, но тоже требует большой эмоциональной отдачи, а еще постоянного интерактива, общения со «зрителями», которые сменяются каждые 45 минут.

Есть страны, где у учителей законодательно есть возможность каждые 5-7 лет устраивать себе годовой отпуск. Не прохлаждаться – продолжать работать, но не с детьми, отдыхать от них. Потому что профессия учителя предполагает сильное эмоциональное выгорание, и педагогу надо как-то восстанавливаться. Я всегда думаю об этом, когда слышу, что какой-то учитель не выкладывается в полной мере. Ведь, возможно, это уже включился инстинкт самосохранения. И если он еще даст чуть больше, от него вообще ничего не останется.

Моя жена тоже учитель. Скажу честно: летом мы стараемся отказываться от встреч в компаниях, особенно где есть дети. Потому что надо отдохнуть. Обязательно. Иначе сил на учебный год не хватит. Надо, чтобы хотя бы на каникулах педагоги отдыхали от детей, от школы, а не выполняли какие-то дополнительные функции, приходя в школы или проводя какие-то мероприятия.

«Профсоюз учителей – это оксюморон»

Престиж профессии педагога сейчас действительно крайне низок. Учитель в нашем обществе очень недооценен, неуважение к педагогам присутствует сплошь и рядом. Учитель в Беларуси как пастух, который должен не учительствовать, а пасти своих учеников круглосуточно. Если кто-то из них совершает правонарушение на каникулах или после школы, виноват учитель. Педагог у нас отвечает за датчики, пожарные извещатели и кучу хозяйственных, не имеющих отношения к учебному процессу вещей. Учитель должен водить детей на фейковые мероприятия. Множество писанины, которую взвалили на педагогов, тоже признак неуважения к ним.

А самое важное, что педагог сегодня в нашей стране никак не защищен юридически. Когда вы покупаете пылесос или телефон, то получаете и подписываете кучу бумаг – от чеков и правил пользования до гарантии. В системе образования ничего такого не существует. Учитель совершенно незащищен и полностью зависим – от учеников, родителей, системы. Если ученик пошлет учителя, это сойдет ему с рук, родители также могут «построить» педагога как хотят, пожаловаться на него, и учитель не сможет ответить. Его сделают виноватым в любой ситуации. Потому что юридически учитель в нашей стране никак не защищен.

Профсоюз учителей – это оксюморон, его на деле не существует. Поэтому я уверен, что для уважения к педагогу должны быть юридические документы, где были бы прописаны все процедуры, касающиеся работы педагогов. А этого пока в Беларуси нет.

«Финскую школу в Беларусь? Не надо!»

Да, система образования у нас неидеальна. И школа требует перемен, но, знаете, я против каких-то радикальных действий. Не нужно доставать шашку и махать ею каждый раз. То, что сегодня происходит в образовании, напоминает мне махновщину. Увидели или услышали что-то краем уха, подняли шашку, побежали. Потом отдохнули чуть-чуть – и опять с шашкой наголо вперед. Что это? Зачем?

Сейчас очень популярно сравнивать нашу школу с зарубежными. Например, с финской. И говорят: вот бы у нас так. А я считаю: нет, не надо. Потому что если заимствовать чью-то систему, то целиком, а не только отломав верхушку айсберга. И еще неизвестно, смогла бы такая система у нас в принципе прижиться, или нет. Да, мы должны смотреть на опыт соседей: прекрасное образование сейчас в Эстонии, есть много хорошего в Польше, России. Но изучать их системы надо аккуратно и внимательно, учитывая все плюсы и минусы, а не просто хватая и слепо заимствуя все, что привлекательно выглядит на первый взгляд.

Любопытно, что в США и во многих других странах, когда проходят выборы, тема образования всегда обсуждается в числе первых трех тем: учебники, педагоги, уровень образования, реформы. У нас же этого нет. Почему, интересно?