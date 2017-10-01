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Дональд Трамп: Не тратьте время на маленького «человека-ракету»

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  • 1.10.2017, 19:47
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Дональд Трамп
Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США считает попытки начать диалог с Пхеньяном пустой тратой времени.

Президент США призвал Рекса Тиллерсона не тратить время на попытки начать диалог с "маленьким человеком-ракетой": "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человеком-ракетой", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 1 октября, пишет "Немецкая волна".

Американский лидер посоветовал главе внешнеполитического ведомства США "поберечь силы". "Мы будем делать то, что должно", - добавил Дональд Трамп, не уточнив, что он имеет в виду. Днем ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Госдепартамент изучает готовность северокорейского руководства к диалогу по ядерной программе КНДР. У американской администрации есть "два-три" прямых канала связи с Пхеньяном, отметил он: "Мы спрашиваем, готовы ли они к переговорам".


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