Дональд Трамп: Не тратьте время на маленького «человека-ракету» 8 1.10.2017, 19:47

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Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США считает попытки начать диалог с Пхеньяном пустой тратой времени.

Президент США призвал Рекса Тиллерсона не тратить время на попытки начать диалог с "маленьким человеком-ракетой": "Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он зря тратит время, пытаясь вести переговоры с маленьким человеком-ракетой", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 1 октября, пишет "Немецкая волна".

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

Американский лидер посоветовал главе внешнеполитического ведомства США "поберечь силы". "Мы будем делать то, что должно", - добавил Дональд Трамп, не уточнив, что он имеет в виду. Днем ранее Рекс Тиллерсон заявил, что Госдепартамент изучает готовность северокорейского руководства к диалогу по ядерной программе КНДР. У американской администрации есть "два-три" прямых канала связи с Пхеньяном, отметил он: "Мы спрашиваем, готовы ли они к переговорам".