На 100 работающих белорусов приходится 75 пенсионеров 23 1.10.2017, 19:57

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В соответствии с классификацией ООН, Беларусь относится к странам со «старым населением».

1 октября отмечается День пожилых людей. На начало 2017 года в Беларуси проживало 2403488 человек, старше трудоспособного возраста (мужчин - 706 456 человек, женщин - 1697032). Доля пенсионеров составляет 25,3% от общей численности населения страны, передает «Радыё Свабода».

В соответствии с классификацией ООН, население считается «старым», если доля лиц старше 65 лет, составляет 7% и более. В Беларуси старше 65 лет - 14,7% от общей численности населения.

По демографическим прогнозам, разработанных в 2017 году НИЭИ Министерства экономики, предполагаемая численность населения старше трудоспособного возраста к 2035 году будет составлять 27,7%. Результат - увеличится показатель нагрузки на трудоспособное население, которое к 2035 году, по прогнозам, достигнет уровня 797 человек на 1 000 трудоспособного возраста. В 2015 году коэффициент демографической нагрузки составлял 727 человек, в 2016 - 750 человек.

На 1 сентября 2017 года в Беларуси проживало 400 человек, достигших 100-летнего возраста, из них 39 мужчин и 361 женщина.