В Витебске прошел патриотический «Фестиваль вышиванки» 1.10.2017, 20:11

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Жители города над Двиной соприкоснулись c национальной культурой.

Витебляне уже знакомы с подобным форматом мероприятий, когда посетители могут приобрести сувениры и другую национально ориентированную продукцию, послушать выступления литераторов и исследователей истории, послушать известных музыкантов. Ведь ежегодно в городе проводится фестиваль «Барадулінкі». Но он бывает летом, и большинство мероприятий проходит на открытом воздухе, передает «Радыё Свабода».

Теперь же фестиваль национальной культуры принимал известный витебский арт-паб «Torvald». Мероприятия в помещении собрали меньше зрителей, чем было на «Фестивале вышиванки» в Гродно, отметил организатор фестиваля Александр Мазаник, но не количество посетителей является здесь главной целью:

«Я много занимался организацией белорусских мероприятий с участием художников, музыкантов, литераторов. И cегодня они собрались вместе. Я хочу показать на собственном примере, что подобные мероприятия, полезные и для художников, и для зрителей, делать вполне реально. Причем это не требует слишком больших усилий или денежных вложений. Я хочу показать, что можно организовывать не отдельно какие-то курсы или концерты, а делать целые фестивали белорусского культуры. В Беларуси должно быть побольше людей, которые будут популяризировать творчество литераторов, музыкантов, мастеров. Я надеюсь, что в этом смысле у меня найдутся последователи».

До самого вечера в «Торвальде» работала ярмарка, где посетители фестиваля могли приобрести книги, сувенирные продукцию, одежду и канцелярские товары с белорусской символикой. Любители литературных встреч послушали выступления витебских поэтов Владимира Попковича и Константина Северинца, а также гостя из Минска, Славомира Адамовича. Впрочем, Витебск в его биографии также имел место: именно здесь, в газете «Выбор», которую в 1990-е выдавал оппозиционер Борис Хамайда, было напечатано знаменитое стихотворение «Убей президента», за которое автора судили.

На витебский фестиваль из Минска пришли не только выступающие: Руководитель общественной дирекции мемориала Куропаты Алесь Чехольский привез ящик для пожертвований на кресты в Куропатах. Такой же ящик был и на гродненском фестивале, правда, денег тогда собрали недостаточно, чтобы соорудить кресты, рассказал Алесь Чехольский:

«Хороший деревянный крест стоит около 300 рублей, и в Гродно наши партийцы продолжают сбор денег. В Витебске планируем то же самое. Потому что есть инициатива, чтобы в Куропатах появлялись кресты от разных городов - в память о жертвах сталинских репрессий, происходивших по всей Беларуси».

А в арт-пабе «Торвальд» тем временем продолжался фестиваль - посетители смотрели презентацию издателя книжной серии «Такая история» Романа Цымберава, знакомились с исследованиями истории Слуцкого восстания активистов Алеся Логвинца и Алины Нагорной.

Основатель и редактор альманаха «Svajksta» Алесь Микус играл на дуде и дискутировал с присутствующими об этнической религиозности, а Алексей Шеин представлял белорусские фантастические и фэнтезийные произведения. В конце желающие приняли участие в паб-квизе «Імбрыкі ды Імбрычкі», где каждый мог использовать свои познания родном языке, истории и культуры.