Референдум в Каталонии: бессмысленный и беспощадный 6 1.10.2017, 20:24

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Фото: getty images

Мадрид называет происходящее «фарсом», а правительство Каталонии заявило, что готово принять декларацию о независимости.

День хаоса в Барселоне знаменует прощание Каталонии со спокойной жизнью. Нелегальное голосование о независимости обернулось столкновениями с полицией и политической неопределенностью в будущем. Репортаж подготовила "Немецкая волна".

Клочок бумаги со словами "Si" и "No" (да или нет) стал поводом для самого серьезного внутриполитического кризиса в Испании за последние три десятка лет. Утром в воскресенье, 1 октября, по всей Каталонии выстроились очереди людей, желающих проголосовать на референдуме об отделении Каталонии от Испании и создании нового государства с республиканской формой правления. Референдуме, который противоречит конституции страны и поэтому незаконен. Впрочем, региональное правительство Каталонии избрало путь конфронтации с центральными властями Испании.

Пилар Прието, лингвист из Барселоны, вышла вместе со своим мужем к избирательному участку напротив своего дома в квартале Олимпийская деревня в пять утра, за четыре часа до начала голосования, и сотнями других активистов ждала открытия участка под дождем . "Чтобы защитить участок от полиции", - говорит она. И сама Пилар, и ее супруг настроены оптимистично по поводу перспектив будущего каталонского государства - за создание которого они собираются проголосовать, как только подойдет очередь.

80 процентов каталонцев поддерживают референдум

"Мы 15 лет требуем от центрального правительства уважения к нашему языку и законам, которые принимает наш парламент, - говорит Пилар Прието. - И каждый раз ответ один и тот же: отказ. Нас не слушали и не уважали. И поэтому движение за независимость от Испании набирало обороты".

Ее муж Пере Гифра ссылается на опросы общественного мнения, согласно которым 80 процентов жителей Каталонии поддерживают проведение референдума само по себе - независимо от того, хотят они отделения от Испании или нет. И единственный выход из этого тупика - честный и легальный референдум по примеру Шотландии. Но упорство центрального правительства в Мадриде подтолкнуло каталонцев к тому, чтобы организовать референдум самостоятельно.

"Мы понимаем, что нас ждет, - отвечает он на вопрос о гигантских расходах независимой Каталонии на вступление "с нуля" в Европейский Союз, зону евро и шенгенское пространство. - Первые несколько лет будут тяжелыми. Но мы теряем огромные суммы, которые уходят в Мадрид и не возвращаются нам. Так что мы хотим сегодня защитить наши права, прекрасно понимая, что легко не будет".