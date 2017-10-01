Мечтай, думай, твори 1 Иван Примаченко

1.10.2017, 20:36

1,591

Десять советов, которые я хотел бы услышать, когда только начинал свой самостоятельный взрослый путь.

Если бы десять лет назад у меня была возможность дать себе, первокурснику, эти советы, я бы ею воспользовался. Но время не вернешь, поэтому хочу озвучить их сейчас, чтобы какой‑то из них помог современным студентам и школьникам не повторять многих ошибок, совершенных мной и моими сверстниками.

1. Мечтай большими мечтами. Верь в свои мечты. Желай и борись за то, о чем мечтаешь. Жажда жизни, жажда большего — для успеха они важнее интеллекта, денег и власти, вместе взятых.

2. Думай самостоятельно. Социальные сети — это супермаркеты мыслей, где “лидеры мнений” втюхивают тебе оценочные суждения обо всем на свете, выдавая за истину в последней инстанции. Как бы ни было соблазнительно приобрести чужие мысли со скидкой, думай своей головой. Не дай тирании общественного мнения и мыслям своего окружения сделать из тебя раба. Какими бы очевидными и священными или, наоборот, абсурдными ни казались те или иные идеи, не спеши с выводами — критически анализируй все. Свобода начинается с сомнения.

3. Больше стратегии, меньше тактики. Абстрагируйся от бесконечных волн текущих задач и переживаний. Подумай над тем, чего ты хочешь достичь за месяц, год, десятилетие. Составь план того, как этого добиться. Если не знаешь как — составь план, как этому научиться. Будь игроком в шахматы, а не шахматной фигурой — даже самой ценной. Любой ценой защищай время, необходимое на переосмысливание текущего положения, формулировки желаний и выработки плана их достижения. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, можно прочесть Стратегии гениев. Пять важнейших уроков от Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса.

4. Цени силу малых дел, результаты которых накапливаются в течение длительного периода. В фильмах, книгах и социальных сетях большие дела совершаются быстро, а супергерои спасают мир за несколько дней. В реальности побеждают те, кто ежедневно делает небольшие шаги в правильном направлении. Этот мир формируют регулярные действия, помноженные на большие промежутки времени.

5. Уважай текущее положение вещей, но не бойся бросить ему вызов. Как бы плохо ни шли дела в организации, бизнесе или целом государстве, на это есть объективные исторические причины. Если ты используешь аргумент “потому что все вокруг идиоты”, то просто не понимаешь этих причин. И лишь осознав их, сможешь что‑то изменить.

6. Общайся с теми, кто вдохновляет и совершает реальные дела. Наш горизонт возможного очерчен нашим окружением. Не слушай тех, кто говорит: они заведут тебя в тупик или к пропасти. Прислушивайся к лидерам действий, а не к лидерам мнений. Но и здесь ничего не воспринимай за абсолютную истину — даже титаны допускают ошибки.

7. Знание английского — элемент базовой грамотности. Но этого мало. Изучи столько способов мышления, сколько сможешь. Научись смотреть на мир алгоритмически, с помощью программирования. И логически — с помощью математики. Посмотри на реальность через призму философии и психологии, экономики и физики. Мир сложен — и это единственный способ приблизиться к его пониманию.

8. Приучай себя к медленному концентрированному труду. В мире социальных сетей, мессенджеров и постоянного отвлечения побеждает тот, кто работает долго и сконцентрированно. Научись выбирать медленную работу (чтение книги) в противовес быстрому поверхностному удовольствию (сбор лайков на Фейсбуке или чтение блогов). Начни медитировать, чтобы научиться концентрировать внимание.

9. Большинство разумных людей считают, что умеют мыслить критически лишь потому, что они умны. Не повторяй их ошибок. Критическое мышление — это умение, выработанное систематическим обучением и практикой. Отсутствие навыка мыслить критически XXI век не прощает. Начать обучение можно с легендарной книги Мышление быстрое и медленное Нобелевского лауреата Даниэля Канемана.

10. Меньше потребляй, больше создавай. Не пойми меня неправильно: все мы любим потреблять. И все мы создаем новые идеи исключительно из уже потребленных и усвоенных идей и впечатлений. Поэтому потребление — это первый шаг к созданию нового. Но без второго шага даже самое искусное потребление вроде путешествий или чтения — это только ширма, которой мы пытаемся замаскировать пустоту. Придумывай, экспериментируй, создавай, делай что‑то, не только потребляй, но и твори!

Иван Примаченко, «Новое время»