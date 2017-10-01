Чиж больше не в опале?6
- 1.10.2017, 21:10
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Бизнесмен сходил на футбол в компании вице-премьера Жарко.
Владелец минского «Динамо» Юрий Чиж появился на воскресном матче с борисовским БАТЭ вместе с вице-премьером Василием Жарко, пишет «Салiдарнасць».
Столичный клуб проиграл в принципиальном поединке. Однако бизнесмен должен быть доволен: он сумел продемонстрировать другим, что восстановил контакты с первыми лицами правительства.
Ранее сообщалось, что опальный олигарх пытается вернуться в команду Лукашенко.