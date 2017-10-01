«На Марше рассерженных белорусов 2.0 нас будет много» 5 1.10.2017, 22:25

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Это видно по недовольству людей.

Белорусы активно готовятся к Маршу рассерженных белорусов 2.0, который состоится 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади Минска. В столице появляются новые графити с призывами выйти на акцию протеста.

Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» активист Артур Климович:

- Иду такой на Авторынок за детальками, а тут такое. Минск, Малиновка, Юго-Запад. Наконец нормально занялись подготовкой к уличным акциям. А если судить по настроениям людей, особенно в регионах, то #21октября на Площади нас будет много.

Фото: facebook.com