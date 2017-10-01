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Александр Глеб о завершении карьеры: Думаю, еще один сезончик проведу

  • 1.10.2017, 21:41
Александр Глеб

Звезда белорусского футбола хочет стать профессиональным тренером.

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что после завершения игровой карьеры будет работать тренером, пишет сайт «Трибуна»:

- Что с «Черноморцем»?

– Мы не договорились.

- 2017 год может стать последним в футболе?

– Леманн говорит: «Держись!» Думаю, еще один сезончик проведу.

- Сейчас у вас семья занимает огромное количество времени...

– Это сейчас для меня все. Счастлив, море позитива. Если куда-то выезжаю, стремлюсь скорее домой. Увидеть дочку, ее улыбку.

- Что будете делать после завершения карьеры? Может, станете тренером?

– Пойду учиться, чтобы получить лицензию. Уже созванивался, разговаривал с людьми. Думаю, на этой неделе или следующей запишусь, – сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».


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