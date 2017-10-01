Александр Глеб о завершении карьеры: Думаю, еще один сезончик проведу
- 1.10.2017, 21:41
Звезда белорусского футбола хочет стать профессиональным тренером.
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, что после завершения игровой карьеры будет работать тренером, пишет сайт «Трибуна»:
- Что с «Черноморцем»?
– Мы не договорились.
- 2017 год может стать последним в футболе?
– Леманн говорит: «Держись!» Думаю, еще один сезончик проведу.
- Сейчас у вас семья занимает огромное количество времени...
– Это сейчас для меня все. Счастлив, море позитива. Если куда-то выезжаю, стремлюсь скорее домой. Увидеть дочку, ее улыбку.
- Что будете делать после завершения карьеры? Может, станете тренером?
– Пойду учиться, чтобы получить лицензию. Уже созванивался, разговаривал с людьми. Думаю, на этой неделе или следующей запишусь, – сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».