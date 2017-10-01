В Минске покажут спектакль о национальном герое Беларуси 1.10.2017, 21:51

Спектакль «Урок любви. История Костюшко» покаужут в Белорусском государственном молодежном театре.

12 и 21 октября в Белорусском государственном молодежном театре состоятся показы спектакля «Урок любви. История Костюшко», по пьесе Анны Боярской «Урок польского языка», пишет сайт телеканала «Белсат».

«На склоне лет польский патриот, руководитель восстания 1794 года Тадеуш Костюшко живет в Швейцарии, где дает уроки юной Эмильцы Цэльтэр. Девушка старается понять его душу и просит Костюшко рассказать о его героическом прошлом, о победах, предательства и любви … Эмилька сама не замечает, как проникается искренним чувством к этому великому человеку. Но могут ли герои истории принадлежат кому-то или даже самим себе? », — говорится в пресс-релизе Молодежного театра о сюжете спектакля.

Спектакль — совместный белорусско-польский проект, организованный Институтом имени Адама Мицкевича в Варшаве, Польским институтом в Минске и посольством Республики Польша в Республике Беларусь.

Постановка приурочена к 200-летию со дня смерти Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы и США.