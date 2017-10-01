Луценко: Для меня главная версия событий в Калиновке - это диверсия 1 1.10.2017, 21:59

Юрий Луценко

Генпрокурор Украины заявил, что следствие рассматривает несколько версий относительно взрывов в Калиновке.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сказал, что знает факты, свидетельствующие о возможной диверсии на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области.

Следствие рассматривает несколько версий взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Об этом в эфире "1+1" сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, пишет "Гордон".

"Относительно Калиновки следствие рассматривает несколько версий. Для меня основными являются диверсия, и я знаю факты, которые на это указывают, а также преступная халатность – необеспечение нормальной охраны этого большого склада боеприпасов служебными лицами Генштаба ВСУ... Очевидно, что 17 сотрудников охраны, даже не военнослужащих, недостаточно, чтобы охранять такой колоссальный склад в Калиновке. Очевидно, что четыре зенитчика, которые сидели на двух зенитках, недостаточно", – сказал генпрокурор.

Он также подчеркнул, что средства на охрану Калиновки поступили месяц назад.

Последний случай взрывов на арсенале произошел вечером 26 сентября: на складах Вооруженных сил Украины в Калиновке под Винницей начали взрываться снаряды. На складе находилось 83 тыс. тонн боеприпасов. Эвакуировали 30 тыс. местных жителей, в зоне взрывов перекрыли воздушное пространство и изменили график движения поездов. Пострадали два человека, никто не погиб.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, ЧП произошло из-за "внешней причины". Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту диверсии. Внештатный советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков допустил, что для атаки использовали беспилотный летательный аппарат.

28 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос отметил, что следствие не располагает данными о диверсионных группах и беспилотнике. По его словам, арсенал в Калиновке охраняли люди с "плохим зрением и наименьшей мотивацией". Прокурор оценил потери в "страшные сотни миллиардов гривен".