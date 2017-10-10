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Мэр Барселоны выступила за единство Испании

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  • 10.10.2017, 7:37
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Результаты референдума 1 октября не являются основанием для отделения провинции.

Мэр Барселоны Ада Колау высказалась против одностороннего объявления независимости Каталонии, сообщает dw.com. Результаты референдума 1 октября не являются "основанием для объявления независимости", - заявила Колау в понедельник, 9 октября. Она также напомнила об угрозе "общественному единению".

Вместе с тем Колау призвала премьер-министра Испании Мариано Рахоя отозвать направленных в Каталонию полицейские отряды. По мнению мэра Барселоны, Рахой также не должен был лишать власти каталонские учреждения. Колау убеждена, что сейчас нужны "жесты примирения с обоих сторон", а не усиление напряжения, которое "никогда ничего не привносит".

В парламенте Каталонии вечером во вторник, 10 октября, может состояться заседание, на котором глава автономии Карлес Пучдемон объявит о независимости региона. Свою обеспокоенность возможным объявлением независимости высказали и представители крупного бизнеса. Об уходе из Каталонии заявил ряд банков, а также крупное дорожное предприятие Abertis


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