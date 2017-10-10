В витебских парках появились «танцующие девушки» 7 10.10.2017, 7:56

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В городе набирает популярность флешмоб Dance Walking Vitebsk.

«Воскресным утром, в парке им. Советской Армии, группа танцующих людей вводила в «некий ступор» прохожих, гуляющих по парку. Одни останавливались и с интересом наблюдали, другие подходили и спрашивали», - пишет журналистка издания gorodvitebsk.by.

«Очередная танцевальная прогулка Dance Walking Vitebsk собрала небольшое количество людей, но это было душевно и тепло. Я тоже решила окунуться в мир музыки и прогуляться вместе с участниками. В наушниках, под один плей-лист мы отправились гулять по парку Мазурино. Хочу сказать, что ощущения очень необычные. Часто слушая музыку в наушниках, я ловила себя на мысли, что хочется двигаться, танцевать. Но, также, как и организатор танцевальных прогулок Варвара Барсукова, я не решалась на это.

Сначала я наблюдала за участниками, которые двигались вперед, улыбались и играли с природой. Опавшие листья стали «партнерами» для танцующих. Они не только дополняли музыку, они стали атрибутом, который участники использовали в своей хореографии.

Потом я погрузилась в себя, почувствовала свое дыхание, уловила ритм и, как мне показалась, стала одним единым с природой. Люди, которые шли нам на встречу, останавливались и наблюдали за столь необычным действием, многие подходили и спрашивали, что здесь происходит.

Чуть больше часа на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Я уверена, что этот стоит попробовать каждому. Не пропустите! Уже 21 октября состоится 10-я юбилейная прогулка. Организаторы обещали сделать ее необычной».

- Хотелось бы, чтобы она была многостилевая, Dance mix. Поэтому ждем от жителей города музыку в любом стиле, который они слушают: джаз, хип-хоп, нео-классика, эмбиент, блюз, рок и т.д. А также предложения по маршруту, по каким улицам, паркам или достопримечательностям вы хотели бы прогуляться в танце? – рассказала журналистам Варвара Барсукова. - Все обсуждения происходят у нас в социальной группе Вконтакте.